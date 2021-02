Vybrané skupiny ľudí nebudú musieť doplácať za lieky, schválil to parlament

Pre vybrané skupiny ľudí sa zrušia doplatky za lieky. Týkať sa to bude ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku.

Zrušenie doplatkov riešia novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Tie v piatok schválil parlament.

Opatrenie si v rokoch 2021 až 2023 vyžiada každoročne 37,5 milióna eur. Za schválenie novely zákona hlasovalo všetkých 118 prítomných poslancov.

Niektorí ľudia nebudú musieť doplácať za lieky

Deti do šiestich rokov veku budú od začiatku apríla tohto roka oslobodené od úhrady doplatkov za lieky u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. Nulový limit spoluúčasti sa im uplatní priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

Pôjde o liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za ich najlacnejší variant.

Ťažko zdravotne postihnutí a dôchodcovia si budú môcť uplatniť nulový limit spoluúčasti od 1. januára 2022.

„Ak sú dané osoby ekonomicky aktívne, na to, aby sa uplatnil nulový limit spoluúčasti, ich celkový príjem nemôže presiahnuť stanovenú výšku,“ uvádza sa v zdôvodnení novely zákona. Ich trojmesačný súčet príjmu z práce a dôchodku musí byť nižší ako 1,8-násobok priemernej mzdy na Slovensku, teda aktuálne menej ako 1 966 eur. V mesačnom vyjadrení tak ide približne o sumu 655 eur.

Novely zabezpečia ľuďom aj kvalitnejší život

Podľa rezortu zdravotníctva sa novelami týmto ekonomicky najviac zraniteľným osobám zabezpečí dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

„Dôchodcom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov sa tým zabezpečí aj kvalitnejší život,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Pozitívny vplyv na milióny ľudí ročne

Pri aktuálne platnej legislatíve sa predpokladalo zvýšenie príjmov domácností z titulu vrátenia doplatkov za lieky v roku 2020 na úrovni 24,20 eura na osobu a rok, a to pri odhadovanom počte milión dotknutých osôb. Čistý pozitívny vplyv novely na hospodárenie domácností odhaduje rezort na 37,32 eura na osobu a rok. Pozitívny vplyv má mať novela v rokoch 2021 až 2022 na približne milión ľudí ročne.

„Predložený návrh vrátenia doplatkov spätne nerieši cash-flow problém rodín v núdzi, pretože doplatky najprv musia uhradiť a až v ďalšom kvartáli sú im vrátené,“ uvádza v materiáli rezort zdravotníctva.

K zrušeniu doplatkov za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov a dôchodcov sa vláda zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení.