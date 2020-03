Vyrobil niekto koronavírus v laboratóriu? Vedci majú jednoznačnú odpoveď

V záplave správ o koronavíruse sa pravidelne objavujú aj hoaxy. Jeden z nich hovorí, že koronavírus niekto umelo vytvoril v laboratóriu, aby ho použil ako biologickú zbraň. Nezmyslel teraz vyvrátil tím vedcov, ktorý svoj výskum opísal v prestížnom magazíne Nature Medicine.

Nový koronavírus s označením SARS-CoV-2 sa prvýkrát objavil v čínskom meste Wu-chan koncom minulého roka, kde sa zo zvieraťa preniesol na človeka. Z Číny sa v priebehu nasledujúcich mesiacov rozšíril do celého sveta a usmrtil vyše 8-tisíc ľudí.

Od známych koronavírusov sa odlišuje

„Koronavírus má prírodný pôvod,“ povedal v tlačovej správe Scripps Research Institute imunológ a mikrobiológ Kristian Andersen, ktorý viedol medzinárodný tím vedcov podieľajúcich sa na genetickej analýze vírusu.

Výskumníci pomocou sekvenčnej analýzy genómu nového koronavírusu prišli na to, že vírus zvýhodnili mechanizmy evolúcie. Po čase sa mu podarilo zmeniť svoje vlastnosti natoľko, až bol schopný napadnúť ľudské bunky.

Dôkazom, že vírus nemohol vzniknúť v laboratóriu, je najmä to, že sa jeho molekulárna štruktúra líši od známych nebezpečných kmeňov koronavírusov a ponáša sa na vírusy, ktoré napádajú netopiere a šupinavce.

Nezodpovedaná otázka

Vedci predpokladajú, že vírus vplyvom prirodzeného výberu zmutoval buď v tele zvierat, alebo až po preskočení na človeka. Potreboval však nejakého zvieracieho medzihostiteľa, pretože človek s netopiermi nedochádza do priameho kontaktu. Pri víruse SARS to boli civetky a MERS ťavy. Len čo vírus úspešne infikoval ľudský organizmus, mohol sa začať šíriť ďalej podobne ako chrípka.

V prípade koronavírusu je pátranie po jeho pôvode veľmi dôležité. Ak by totiž do svojej dnešnej patogénnej podoby zmutoval už v tele medzihostiteľa a nie v tele človeka, znamená to, že vírusový kmeň môže stále cirkulovať medzi zvieratami a scenár sa môže zopakovať znovu, aj keby sme pandémiu porazili.