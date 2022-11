Výskumníci z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského získali Cenu za transfer technológií na Slovensku

Výskumníci z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (UK) získali Cenu za transfer technológií na Slovensku. V kategórii inovácia boli ocenení za objav vplyvu nanočastíc zlata na rast chrupavky a ich protizápalových účinkov. Ocenenie si prevzali na konferencii COINTT 2022 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER), zameranej na transfer technológií. Na výskume spolupracovali s Prírodovedeckou fakultou UK a Výskumným ústavom veterinárneho lekárstva v Brne. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

„Keď náš tím v roku 2017 ukončil riešenie projektu zameraného na malé molekuly v biomedicínskom výskume, bolo zrejmé, že pokračovanie výskumu by sa malo niesť v rovine nových malých molekúl a bioaktívnych nanočastíc pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov,“ priblížil bývalý rektor UK Ferdinand Devínsky z Farmaceutickej fakulty UK. Z výskumu vyplynulo, že nanočatice zlata môžu mať protizápalové účinky a vplývať na rast buniek chrupavky. To by mohlo pomôcť napríklad pri liečbe artritídy či osteoporózy. Navyše moderné nanosystémy sú vysoko stabilné a majú nízku toxicitu.

„Atraktívna a prudko sa rozvíjajúca oblasť nanočastíc zlata ma priviedla k hľadaniu ich uplatnenia vo farmaceutických aplikáciách na základe ich výnimočných fyzikálnych vlastností a biologickej aktivity,“ vysvetlil Martin Pisárčik, ktorý viedol kľúčové exprimenty. Liečba zlatom bola známa už v dvadsiatych rokoch minulého storočia, no už sa nevyužíva vzhľadom na vysoký výskyt toxických vedľajších účinkov.