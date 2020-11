Výsledky antigénových testov na koronavírus budú už tiež zverejnené v denných štatistikách

V denných štatistikách by už mal štát zverejňovať aj výsledky antigénových testov. Ako po rokovaní vlády uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, výsledky by mali byť zverejňované od štvrtka alebo piatka. K dispozícii tak budú pre verejnosť počty testovaných PCR aj antigénovými testami a rovnako počty pozitívne testovaných z oboch typov testov.

Ako minister Krajčí dodal, od pondelka tohto týždňa antigénovými testami otestovali 16-tisíc ľudí, z nich bolo 720 pozitívnych. Pozitívnych je tak 4,4 %.

Predseda vlády Igor Matovič potvrdil, že sa o tejto téme viedla diskusia na Ústrednom krízovom štábe. „Keď budeme započítavať všetkých zachytených, tak my tie deti dostaneme do škôl niekedy v apríli,“ zdôvodnil zverejňovanie výsledkov PCR testov a antigénových testov v dvoch samostatných štatistikách. V prípade ich spojenia by to podľa neho znamenalo dramatický nárast pozitívnych prípadov.

Premiér sa vyjadril aj k pripravovanému testovaniu vo vybraných obciach Slovenska. Očakáva dobrú účasť. „Ja mám nádej, že si ľudia chcú chrániť svoje zdravie,“ vyhlásil.