Wellness vaping: Zdravý životný štýl alebo nebezpečná marketingová hra?

Tohtoročná súťaž Miss Universe rozvírila hladinu slovenských médií vo väčšej miere ako obvykle. V samostatnej kategórii sa organizátori rozhodli hľadať aj „missku“ vitamínového vapingu. Sociálnymi sieťami sa šírili zábery, na ktorých finalistky pózujú s tenkými tyčinkami pri perách a prezentovali výhody inhalácie vitamínov. Lekári však varujú pred nedostatkom poznatkov o ich účinkoch a upozorňujú na riziká.

Výrobcovia a predajcovia lákajú na ich vôňu, chuť a zloženie obohatené o prírodné výťažky. Navodzujú dojem posilnenia organizmu.

Niektoré spoločnosti tvrdia, že inhalovanie rôznych látok zlepšuje spánok, schopnosť sústrediť sa, či pomáha skoncovať s fajčením. Iné zasa, že takáto terapia pomáha bojovať proti demencii, anémii, depresii, či obezite. Reč je o tzv. „wellness vapingu.“ Trh s týmito výrobami rýchlo rastie najmä vďaka chýbajúcej regulácii.

O čo vlastne ide? Z náplní, ktoré tieto výrobky obsahujú sa odparujú najrôznejšie látky, vrátane vitamínov, výťažkov bodliaka mariánskeho, melatonínu, zeleného čaju či esenciálnych olejov. Z vitamínov obsahujú najmä C a B12. Tekutú náplň zahrieva batéria. Pracujú teda na podobnom princípe ako elektronické cigarety (nazývané tiež ako vaping). Vedci a lekári však radia zvýšiť obozretnosť.

Nie všetko je bezpečné vdychovať

Hoci neobsahujú nikotín, experti hovoria o zdravotných rizikách užívanie najrôznejších látok formou inhalácie. Vystríhajú, že aj keď požitie jednotlivých látok môže byť samo o sebe neškodné, to ešte neznamená, že je ich bezpečné aj vstrebávať do pľúc.

Aaron Scott a Alice Jasper z Birmingham University zdôrazňujú, že aj z prospešných látok sa môžu stať škodlivé, ak sa podávajú netestovaným spôsobom alebo nesprávnej skupine pacientov. Negatívne dôsledky môžu mať nadmerné dávky či samotné inhalovanie aj takých bežných vitamínov, akými sú C a B12.

S tým súhlasí aj Slovenská pneumologická ftizeologická spoločnosť (SPFS). „Tieto produkty obsahujú najrôznejšie látky, zatiaľ však chýbajú štúdie a testy, ktoré by odpovedali na otázku, či je ich bezpečné inhalovať a čo môže ich vstrebávanie pľúcami spôsobiť. Najmä nie sú hodnotené potenciálne riziká pri dlhodobej inhalácii,“ upozorňuje výbor SPFS vo svojom stanovisku, ktorým reaguje na podnety od verejnosti.

Experti uvádzajú viacero príkladov nabádajúcich k opatrnosti. Napríklad, vitamín C je pre človeka bezpochyby prospešný. Napriek tomu sa ukázalo, že užívanie vysokých dávok zvyšuje riziko úmrtia u ľudí so sepsou. Injekcia vitamínu B12 zas vie účinne zvýšiť hladinu tohto vitamínu ľuďom, ktorí ju majú nízku. Neexistuje však dostatok dôkazov o tom, či je prospešné podávanie vitamínu B12 ľuďom s normálnou hladinou. Chýbajú tiež fakty o bezpečnosti alebo účinnosti jeho inhalovania.

Vitamínové tyčinky sú naplnené aj rôznymi esenciálnymi olejmi, ktoré obsahujú takzvané terpény. Sú to prírodné zlúčeniny, ktoré majú protirakovinové, antialergické a antimikrobiálne účinky. Teplom sa však znehodnocujú. Odparovaním sa rozkladajú na škodlivé zlúčeniny. Tie môžu dráždiť dýchacie cesty, pri vyšších dávkach a dlhšom pôsobení môžu byť dokonca toxické pre bunky.

Drž sa od nich ďalej

Riziká nového trendu wellness vapovania si všíma aj pľúcny lekár z nemocnice NYU Langone Jorge Mercado. „Len preto, že je bezpečné užívať vitamíny jedným spôsobom, neznamená to, že to bude bezpečné aj iným spôsobom,“ hovorí Mercado z newyorskej nemocnice. Stále viac pacientov sa ho na tieto novinky pýta, no jeho odporúčanie zostáva rovnaké: „Drž sa od nich ďalej.“

Nie je dostatočne preukázané, či sa inhalované vitamíny vôbec vstrebávajú do krvného obehu. Naopak, výskumné štúdie naznačujú, že aróma z nenikotínových výparov môže spôsobiť oxidatívny stres v tele a poškodiť pľúcne bunky. Ako vysvetľuje Mercado, vážnym rizikom je prenikanie lipidov, čiže tukov do pľúc. Mnohé vitamíny a ďalšie látky sú lipofilné, jednoducho povedané, sú rozpustné v tukoch.

Pľúca však nie sú dobre vybavené na hospodárenie s tukmi, teda nevstrebú ani vitamíny v tukoch rozpustné, nevedia tuky prefiltrovať. Keď sa do pľúc dostanú oleje alebo látky obsahujúce lipidy, môže sa rozvinúť lipoidná pneumónia. Je to neinfekčná forma zápalu pľúc, ktorá sa ťažko lieči, pretože v pľúcach vytvára tukové bubliny.

Vitamíny mimo zorného poľa regulátorov

Mercado upozorňuje na laxný prístup regulátorov k wellness inhalátorom. Ako hovorí, v neregulovanom priemysle užívateľ nevie, aký typ látok a vitamínov skutočne prijíma.

Vitamínové inhalátory neobsahujú nikotín, preto nepodliehajú regulácii pri umiestňovaní na trh, ani pri reklamných a propagačných aktivitách. Marketing týchto produktov predajcovia posunuli až do oblasti životosprávy či zdravého životného štýlu a ich užívanie označujú ako wellness vapovanie.

Marketing wellness vapovania je vo všeobecnosti zameraný na mladých, zákazníkov sa snaží oslovovať najmä prostredníctvom sociálnych sietí, ktorých popularita rastie aj medzi tínedžermi. A to napriek tomu, že o účinkoch týchto produktov toho vieme len veľmi málo.

Naproti tomu, klasické e-cigarety s obsahom nikotínu sú naopak prísne regulované. Uvádzanie produktov na trh podlieha kontrole regulačných orgánov, obsah a pôvod náplní sa preveruje.

Elektronické cigarety sú pod drobnohľadom regulátorov aj čo sa týka komunikácie. Reklama je zakázaná v rovnakom rozsahu ako pri klasických tabakových výrobkoch. Zákon o ochrane nefajčiarov zakazuje predaj elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov.

Dohľad nad trhom e-cigariet sa zintenzívňuje spolu s tým, ako trh rastie. Tzv. wellness vaping však zatiaľ reguláciu obchádza.

Americká autorita vyslala varovanie

Nekontrolovaný rozmach „zdravého“ vitamínového vapingu však neunikol pozornosti Amerického úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA). Ten pred ním rázne varoval spotrebiteľov a samotným výrobcom adresoval varovné listy. FDA upozorňuje, že vdychované látky môžu byť nebezpečné.

Môžu vyvolať silný kašeľ, stiahnutie dýchacích ciest a sťažiť rozprávanie a dýchanie. Podľa amerického regulátora neexistuje spôsob, ako zistiť, či tieto produkty obsahujú zložky alebo nečistoty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť tieto príznaky či spôsobiť trvalé poškodenie.

„Tvrdenia o ich prínosoch nie sú dokázané a tieto produkty môžu byť neúčinné, plytvaním peňazí či nebezpečné a môžu zabrániť alebo oddialiť vhodnú diagnózu a kvalifikovanú medicínsku liečbu,“ vysvetľuje americkým spotrebiteľom úrad.

FDA uvádza aj niektoré príklady podvodných tvrdení výrobcov: „Bojujte s nádormi a zmiernite príznaky chemoterapie!“ „Používa sa ako organický liek na astmu, liek na ADHD a na liečbu demencie.“ „Pomáha predchádzať typu anémie nazývanej megaloblastová anémia, ktorá spôsobuje únavu a slabosť.“ „Neroli olej… sa už dlho používa ako liečba proti úzkosti a depresii, na upokojenie mysle a upokojenie napätia.“

Európski a slovenskí regulátori, zdá sa nechávajú posúdenie vhodnosti wellness tyčiniek na samotných užívateľoch. Bez ohľadu na to, komu sa môžu produkty dostať do rúk.

Nie je vapovanie ako vapovanie

Štandardné elektronické cigarety sú novou alternatívou cigariet určenou výlučne dospelým fajčiarom. Majú v prvom rade znižovať negatívne zdravotné dopady u ľudí, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet.

Takýto vaping je aj súčasťou národných stratégií niektorých krajín pri boji s fajčením. Napríklad vlády Veľkej Británie a Nového Zélandu podporujú prechod fajčiarov na e-cigarety zdôrazňovaním nižších zdravotných rizík. „E-cigarety nespaľujú tabak a neprodukujú decht ani oxid uhoľnatý, dve z najškodlivejších látok v tabakovom dyme,“ uvádza britská vládna agentúra NHS (National Health Service).

„Sú založené na princípe znižovania zdravotných rizík, angl. harm reduction a viaceré štúdie potvrdili, že môžu fungovať ako súčasť systému riešenia fajčiarskej závislosti. Existujú štúdie a odborné vyjadrenia významných regulačných autorít, že e-cigarety znižujú riziko plynúce z užívania nikotínu,“ konštatuje predseda výboru SPFS, doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc a dodáva, že naopak v prípade nenikotínových inhalátorov výživových doplnkov zatiaľ uspokojivé vedecké poznatky chýbajú.

Výkričník z nedávnej minulosti

Spojené štáty americké zažili v roku 2019 vlnu EVALI, ktorá si ešte pred vypuknutím ochorenia COVID-19 vyžiadala viac ako 2,8 tisíca hospitalizovaných a 68 obetí.

Symptómy sa šírili medzi požívateľmi elektronických cigariet. Vyšetrovaním týchto prípadov sa zistilo, že za poškodením pľúc bol acetát vitamínu E. Za normálnych okolností sa pritom tento vitamín v elektronických cigaretách nenachádza. Vyskytoval sa však v nelegálnych náplniach s prímesami THC, čo je hlavná psychoaktívna zložka marihuany.

Užívatelia ich získali na čiernom trhu a navyše si ich ďalej svojpomocne upravovali. Kauza ilustruje riziko, ktoré môže vzniknúť z inhalácie zdanlivo neškodných látok. Vitamín E je totiž bežnou potravinovou prísadou, v žiadnom prípade však nie je určený na inhaláciu. Preto je nutné testovať dlhodobé účinky inhalácie rôznych látok a zároveň preverovať obsah náplní.

Elektronická cigareta zakúpená v EÚ z oficiálneho zdroja nemôže spomínaný acetát vitamínu E obsahovať, pretože to zakazuje smernica, ktorá upravuje zloženie tabakových výrobkov a elektronických cigariet. Užívateľ by mal v každom prípade uprednostniť produkty od certifikovaných výrobcov a s takzvaným uzavretým systémom, ktorý znemožňuje manipuláciu s obsahom náplní.