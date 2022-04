WHO eviduje zmutované varianty koronavírusu, v Afrike vedci odhalili nové formy omikronu BA.4 a BA.5

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom a súvisiacich úmrtí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) klesol už tretí týždeň v rade. V najnovšej správe o vývoji pandémie WHO uvádza, že pribudlo viac ako sedem miliónov prípadov, čo je pokles o 24 percent v porovnaní s týždňom predtým.

Počet úmrtí v dôsledku COVID-19 klesol o 18 percent a bol na úrovni viac ako 22-tisíc. Nové infekcie a úmrtia klesajú v každom regióne sveta vrátane západného Tichomoria, kde nárast prípadov viedol k prísnym lockdownom v Číne. WHO upozorňuje, že pokles treba vnímať opatrne, pretože mnohé krajiny zmenili svoje testovacie stratégie, čo znamená menej identifikovaných prípadov.

WHO uviedla, že monitoruje niekoľko zmutovaných variantov koronavírusu vychádzajúcich z variantu omikron. To zahŕňa aj rekombinované formy existujúcich omikronových subvariantov. V separátnom vyhlásení uviedla, že vedci v Botswane a Juhoafrickej republike zaznamenali nové formy omikronu, ktoré označujú BA.4 a BA.5, ale zatiaľ nevedia, či by mohli byť nebezpečnejšie alebo nákazlivejšie.

Dosiaľ varianty zaznamenali v štyroch prípadoch v Botswane, u 23 ľudí v Juhoafrickej republike, ale aj v Belgicku, Dánsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve. WHO vyzvala všetky štáty, aby sekvenovali aspoň päť percent všetkých ich vzoriek COVID-19.