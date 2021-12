WHO má rovnakú stratégiu boja proti COVID-19 aj pri omikrone, povinné očkovanie je až poslednou možnosťou

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) volí rovnakú stratégiu boja proti proti ochoreniu COVID-19 aj pri variante omikron. Uviedol to na tlačovej konferencii po stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským riaditeľ Regionálneho úradu WHO pre Európu Hans Kluge.

„Nebojujeme len s jedným variantom, ale so všetkými variantmi naraz,” povedal Kluge.

Povinné očkovanie proti COVID-19 je posledným krokom, respektíve posledným opatrením, ku ktorému treba podľa Klugeho pristúpiť.

„Z minulosti už vieme, že povinné očkovanie môže zvýšiť mieru nedôvery a sociálneho vylúčenia,” vysvetlil postoj organizácie Kluge. Nutné je preto ľudí dostatočne informovať, ale najmä zabezpečiť, aby mali správne informácie.