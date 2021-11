WHO sa obáva nárastu počtu úmrtí, Európa má pred sebou ťažkú zimu

Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) upozorňuje na možný nárast úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 v Európe a Strednej Ázii. Podľa jej projekcií by európsky región, ktorý v rámci jej monitoringu zahŕňa 53 krajín, mohol do jari čeliť ďalším 700-tisíc úmrtiam a celkový počet by tak mohol presiahnuť dva milióny.

Európsky región minulý týždeň hlásil nárast úmrtí na COVID-19 na takmer 4 200 denne, čo je dvojnásobok úrovne z konca septembra. Kumulatívny počet úmrtí v regióne teraz dosiahol 1,5 milióna. Motorom nárastu sú podľa WHO vysoko prenosný delta variant koronavírusu, zmiernenie protipandemických obmedzení, ako sú požiadavky na nosenie rúšok a odstupy, a veľa nezaočkovaných obyvateľov.

Tlak na nemocničné lôžka

„Môžeme očakávať, že odteraz do 1. marca 2022 bude v 25 krajinách vysoký alebo extrémny tlak na nemocničné lôžka a v 49 z 53 krajín vysoký alebo extrémny tlak na jednotky intenzívnej starostlivosti. Na základe súčasných trendov sa predpokladá, že do jari budúceho roka dosiahne kumulatívny počet úmrtí viac ako 2,2 milióna,“ uviedla európska kancelária WHO vo vyhlásení.

Európska kancelária WHO poukázala aj na rastúce dôkazy o poklese ochrany pred infekciou aj na mierny priebeh ochorenia po očkovaní. Posilňujúce dávky vakcín by mali prioritne dostať najzraniteľnejšie skupiny, vrátane osôb s oslabenou imunitou, ľudia starší ako 60 rokov a zdravotnícki pracovníci.

Čaká nás náročná zima

Medzinárodná centrála organizácie v Ženeve však opakovane vyzýva na moratórium na očkovanie posilňujúcimi dávkami do konca roka, aby vakcíny dostali aj mnohé rozvojové krajiny, ktoré trpia vážnym nedostatkom.

Organizácia tiež vyzvala ľudí, aby sa nechali zaočkovať, dodržiavali správnu hygienu a sociálny odstup, aby pomohli zastaviť šírenie koronavírusu.

„Dnes je situácia s COVID-19 v Európe a Strednej Ázii veľmi vážna. Čaká nás náročná zima, ale nemali by sme byť bez nádeje, pretože my všetci – vlády, zdravotnícke orgány, jednotlivci – môžeme podniknúť rozhodné kroky na stabilizáciu pandémie,“ vyjadril sa riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.