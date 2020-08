WHO začala rokovať s Ruskom o jeho vakcíne proti koronavírusu, chce získať viac informácií

Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) začala rokovať s Ruskom s cieľom pokúsiť sa získať viac informácií o experimentálnej vakcíne proti ochoreniu COVID-19, ktorú krajina nedávno schválila na používanie.

Rusko minulý týždeň oznámilo, že vakcínu zaregistrovali na použitie po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch, pričom ju údajne dostala aj dcéra prezidenta Vladimira Putina.

Mnohí vedci sú skeptickí

Ruskí predstavitelia chcú dokonca už v októbri začať s plošným očkovaním.

Mnohí vedci v krajine i v zahraničí sú však skeptickí a spochybňujú rozhodnutie zaregistrovať ju ešte pred treťou fázou testov, ktorá obyčajne trvá niekoľko mesiacov a zahŕňa testovanie na tisíckach ľudí.

Rusi tvrdia, že vakcína poskytne dlhotrvajúcu imunitu voči COVID-19, no neposkytli na to žiadne dôkazy.

Catherine Smallwood z WHO Europe informovala, že agentúra začala „priame rokovania“ s Ruskom a zástupcovia WHO zdieľajú „rôzne kroky a informácie, ktoré budú potrebné, aby WHO mohla urobiť posudok“.

Obavy o bezpečnosť a efektívnosť

Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge v súvislosti s ruskou vakcínou skonštatoval, že agentúra víta všetky pokroky pri vývoji vakcín, no každá z nich sa musí podrobiť rovnakým klinickým testom.

„Obavy o bezpečnosť a efektívnosť nemáme len v súvislosti s ruskou vakcínou, ale všetkými vakcínami vo vývoji,“ poznamenala Smallwood s tým, že WHO pristúpila k „zrýchlenému postupu“, aby sa pokúsila vývoj urýchliť, no upozornila, že je nevyhnutné, aby sa v záujme rýchlosti nerobili ústupky v bezpečnosti a efektivite.

Podľa vedcov sú potrebné rozsiahle testy na desiatkach tisíc ľudí, aby dokázali určiť, či vakcína skutočne funguje.

Dve ďalšie potenciálne vakcíny proti COVID-19 už s takýmito testami začali v Spojených štátoch a ďalších krajinách, pričom by mali zaočkovať asi 30-tisíc ľudí, ktorých budú následne sledovať.