WHO zriaďuje globálne výcvikové centrum na pomoc chudobnejším krajinám pri výrobe vakcín proti COVID-19

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zriaďuje globálne výcvikové centrum na pomoc chudobnejším krajinám pri výrobe vakcín proti ochoreniu COVID-19 za použitia technológie mRNA.

Generálny riaditeľ orgnaizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovom brífingu v Ženeve informoval, že centrum bude sídliť v Južnej Kórei a bude zdieľať mRNA technológiu, ktorú vyvíja WHO s partnermi v Juhoafrickej republike, kde sa vedci usilujú vytvoriť vakcínu proti ochoreniu COVID-19 vyvinutú spoločnosťou Moderna.

Moderna ani konzorcium Pfizer-BioNTech, ktoré sú výrobcami dvoch autorizovaných mRNA vakcín proti COVID-19, odmietli poskytnúť recepty a technologické znalosti WHO a jej partnerom.

Hlavná vedkyňa WHO Soumya Swaminathan odhadla, že pokus vytvoriť vakcínu od Moderny neprinesie žiadne použiteľné dávky prinajmenšom do konca budúceho roka alebo roka 2024. Ak by sa však výrobca rozhodol spolupracovať, tento čas by sa výrazne skrátil.

WHO dúfa, že zdieľaná technológia neskončí len pri vývoji vakcín proti koronavírusu, ale bude ju možné použiť aj na výrobu protilátok, inzulínu a liečebných kúr na ochorenia, ako sú napríklad malária a rakovina.