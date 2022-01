Z akých netradičných miest zvyknú ľudia pracovať?

Miesto, na ktorom pracujeme, dokáže výrazne vplývať na výkon našej práce. Kancelária či pracovňa nemusí byť len obyčajným, mnohokrát nudným priestorom v neutrálnych farbách. Takéto prostredie nás totiž nijakým spôsobom nestimuluje a nepodnecuje kreativitu, motiváciu či chuť do práce. Možno aj to je dôvodom, prečo si čoraz viac ľudí volí pracovať na menej tradičných, no o to zaujímavejších miestach. Pozrime sa spoločne na netradičné miesta, z ktorých sa dá pracovať.

Výhodou dnešnej digitálnej doby je aj fakt, že pracovať sa v mnohých prípadoch dá odkiaľkoľvek. Inovácie a moderné trendy ovplyvňujú všetky oblasti, tú pracovnú nevynímajúc. Mnohé firmy ponúkajú pracovné pozície „na diaľku“, a tak si miesto výkonu práce môže zamestnanec zvoliť podľa seba. Zároveň narastá počet freelancerov a tých, ktorí pracujú sami na seba. Pracovať z domu však niekedy nie je to správne riešenie. Z psychologického hľadiska je lepšie, ak na výkon svojej práce využívame miesto, ktoré nie je súčasťou priestoru, ktorý slúži na bývanie či trávenie voľného času. Pracovať doma môže byť síce výhodné, no z dlhodobého hľadiska môže mať za následok stieranie rozdielov medzi pracovným časom a časom, ktorý by sme mali tráviť s rodinou či venovať sa našim voľnočasovým aktivitám.

Existuje množstvo miest, z ktorých sa dá pracovať. Prakticky, pracovať sa dá takmer odkiaľkoľvek, ak vám to náplň vašej práce umožňuje. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko netradičných miest, odkiaľ ľudia pracujú.

Moderný záhradný domček

Aby ste nemuseli chodiť ďaleko od domu, no predsa si zabezpečili miesto určené len na prácu, skvelým riešením môže byť moderný záhradný domček. Ten môžete veľmi jednoducho premeniť na kanceláriu, ateliér, pracovňu, štúdio, dielňu či dokonca aj posilňovňu – prakticky na akýkoľvek priestor, ktorý potrebujete k výkonu vašej práce. Na vytvorenie pracovného priestoru na záhrade vám poslúži záhradný domček či chatka, ktoré sa dajú jednoducho a rýchlo premeniť na priestor, aký potrebujete. Ponuka záhradných stavieb je dnes široká a k dispozícii existuje mnoho veľkostí, tvarov a prevedení. Drevené domčeky majú skvelú výhodu v tom, že sú univerzálne a dajú sa využívať na mnoho účelov. Nájsť moderný záhradný domček, ktorý bude vyhovovať vašim pracovným potrebám dnes už nie je žiaden problém.

Tip: Po odpracovanom dni či dobre vykonanej práci si určite zaslúžite aj poriadny oddych. Vedeli ste, že drevené domčeky sa okrem práce dajú využívať aj na relaxáciu a wellness v tom pravom slova zmysle? Drevené domčeky totiž dokážu slúžiť aj ako domáce exteriérové sauny. Sauna už dávno nie je len výsadou relax či wellness centier. Môže byť súčasťou záhrady, ale aj iných netradičných miest. Pozrite sa na niekoľko zaujímavých a netradičných sáun sveta.

Kancelária v lese

Ak k náplni svojej práce potrebujete pokoj a ticho, aby ste sa mohli sústrediť, potom snáď neexistuje vhodnejšie miesto, ako kancelária uprostred pokojnej prírody. Príkladom môže byť práve kancelária v lese v obklopení vegetácie. Jednou takou je aj španielska kancelária, ktorá sa nachádza v blízkosti mesta Madrid. Táto kancelária umožňuje svojim pracovníkom cítiť sa, akoby pracovali priamo uprostred nerušenej lesnej prírody. Veľké a dlhé okno na polovici budovy eliminuje potrebu umelého osvetlenia, čo vytvára omnoho príjemnejšie podmienky na pracovanie. Umelé svetlo totiž negatívne vplýva nielen na oči, ale aj na pracovný výkon. Druhá polovica je tvorená izolovanou stenou tvorenou zo sklenených vlákien, ktorá pomáha chrániť pred priamym slnečným žiarením. Kancelária je sčasti vsadená do zeme, čo zaisťuje, že zostane chladná aj počas horúceho španielskeho leta.

Coworking

Princíp zdieľania pracovného priestoru, ako práve v spomínanej španielskej kancelárii v lese, je čoraz viac rozšírený a obľúbený. Vznikajú mnohé coworkingové centrá, kde pracovníci rôznych spoločností či freelanceri na voľnej nohe zdieľajú spoločné kancelárske priestory. Skvelou výhodou je zníženiu úspory nákladov a pohodlie vďaka využívaniu spoločnej infraštruktúry, ako sú zariadenia, inžinierske siete či recepčné alebo v niektorých prípadoch aj občerstvovanie služby či dokonca prijímanie balíkov. Coworkingové priestory či centrá dnes už nájdete v mnohých mestách či miestach. Jedným z tých menej tradičných je napríklad coworkingové centrum v Bangkoku nazývané Naplab („nap“ v angličtine znamená zdriemnutie si). Ide o spojenie miesta určeného na prácu a na menšie zdriemnutie si. Povedzme si úprimne, koľkokrát ste si počas práce povedali, že by ste si aspoň na chvíľku zdriemli? Krátka pauza medzi prácou či zdriemnutie môže byť efektívnym spôsobom, ako zvýšiť výkon práce. Niekedy totiž potrebujeme menšiu prestávku, aby sme prácu dokončili. To pochopil aj majiteľ tichého coworkingového priestoru Naplab. Centrum obsahuje okrem bežného vybavenia, akým je wifi, súkromné kancelárie, zasadacie miestnosti a individuálne pracovné priestory, aj dvojposchodový „únik“ s 15 bunkami na zdriemnutie si. Okrem toho je centrum vybavené aj ďalšími relaxačnými a oddychovými prvkami. Nájdete v ňom kaviateň, pingpongový stôl či boxovacie vrece, (možno pre prípad, že by ste zo seba potrebovali vybúriť zlosť, ak sa vám práca náhodou nedarí).

Práca na pláži

Možno si poviete, že na pláži sa má predsa oddychovať a nie pracovať. No ak sa práci nevyhnete, nie je predsa len príjemnejšie pracovať z prostredia pri mori, než z uzatvorenej kancelárie? Predsa len, po skončení práce si môžete hneď ísť zaplávať, okúpať sa v mori či vychutnať si drink na pláži. Digitálne nomádstvo je už pomerne rozšírený jav a svoje brány tomuto pracovnému, respektíve životnému štýlu otvorila aj krajina so „slovenským“ morom. V meste Zadar totižto nedávno otvorili prvú nomádsku „dedinu“ určenú pre všetkých digitálnych nomádov, ktorí by radi strávili čas pri mori. Digital Nomad Valley Zadar ponúka možnosť ubytovať sa v mobilných domoch, prístup do coworkingovej kancelárie, bezplatný vstup do kúpeľov, posilňovne či bazéna, a to všetko v blízkosti Jadranského mora.

Vedeli by ste si predstaviť pracovať z prostredia lesa či priamo z pláže? Ak vám to vaša práca dovoľuje, zmena prostredia dokáže byť vhodným prostriedkom, ak potrebujete načerpať novú inšpiráciu či posilniť motiváciu.

