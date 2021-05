Z piatich dovezených vakcín sa používajú len tri. Kedy začneme očkovať americkou Johnson & Johnson?

Na Slovensku sa proti ochoreniu COVID-19 momentálne očkuje tromi vakcínami, aj keď na našom území ich je celkovo päť. Okrem ruskej očkovacej látky Sputnik V, ktorá v skladoch leží od marca, máme k dispozícii už aj americkú vakcínu od Johnson & Johnson.

Pôvodne malo do konca mája byť privezených 66 800 dávok tejto vakcíny, ako ešte koncom apríla informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, no podľa ministra Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) ich nakoniec príde iba 40-tisíc.

Aktuálne sa už americkou vakcínou môže očkovať 16 100 Slovákov, nakoľko Johnson & Johnson je jednodávková očkovacia látka. Či však bude o ňu rovnaký záujem, ako napríklad o „obľúbený“ Pfizer/BioNTech či Moderna, jasné nie je.

Najmenšia dôvera

Spomedzi registrovaných vakcín má totiž Johnson & Johnson u Slovákov najmenšiu dôveru, aspoň podľa aprílového prieskumu. Nechalo by sa ňou zaočkovať iba necelých 27 percent z tých, ktorí sa chcú dať zaočkovať.

Tento výsledok možno do významnej miery pripísať aj nedostatku informácií o tejto vakcíne, keďže až takmer 40 percent respondentov svoj názor na účinnosť a bezpečnosť americkej vakcíny nevedelo vyjadriť.

Problém by to však byť nemal, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, to akou vakcínou budeme očkovaní, si oficiálne stále nemôžeme vyberať a po druhé, americká vakcína bola aj tak primárne určená na očkovanie v rámci mobilných očkovacích tímov.

Mobilné očkovacie tímy

Momentálne na Slovensku operuje približne 100 mobilných očkovacích tímov, všetky očkujú vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. V minulosti však ministerstvo tvrdilo, že so spustením mobilných očkovacích tímov čaká práve na vakcínu Johnson & Johnson.

Výjazdové očkovacie tímy by mali byť zamerané na „oblasti, ktoré majú horšiu dostupnosť, žijú v nich ľudia s vyšším vekom a nižšou mobilitou, a taktiež na oblasti, v ktorých žijú vylúčené komunity“, uviedla pre portál vZdravotníctve.sk hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Prečo teda neočkujú podľa plánu? Veď jednodávková vakcína by im zjednodušila prácu, na konkrétne miesto by stačilo ísť iba raz a jej skladovanie je takisto jednoduchšie. Na prevoz stačí obyčajná chladnička, netreba mrazničku ako pri mRNA vakcínach.

Na čo sa čaká?

Minister Lengvarský portálu vZdravotníctve.sk vysvetlil, v čom je problém.