Začali testovať dve potenciálne vakcíny proti novému koronavírusu

Austrálski vedci začali s testovaním dvoch možných vakcín proti novému koronavírusu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Vakcíny, ktoré vytvorili Oxfordská univerzita a americká spoločnosť Inovio Pharmaceutical, dostali od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) povolenie na testovanie na zvieratách. Vybrala ich Koalícia pre inovácie epidemickej pripravenosti (CEPI), globálne konzorcium dozerajúce na väčšinu výskumu.

Austrálska národná vedecká agentúra (CSIRO) by teraz mala zhodnotiť, či vakcíny fungujú a či by boli bezpečné pre ľudí.

Vzorky vakcín aplikovali fretkám

Podľa CSIRO budú ich testy prvé komplexné predklinické testy vakcín na zvieratách. Rýchlosť, akou sa dostali do tejto fázy, a rozsah medzinárodnej spolupráce, sú pritom podľa vedcov bezprecedentné. „Normálne by nám trvalo jeden až dva roky, kým by sme sa dostali do tejto fázy, no my sme to skrátili na obdobie niekoľkých mesiacov,“ povedal vo štvrtok novinárom Rob Grenfell z CSIRO.

Členovia výskumného tímu z CSIRO počas niekoľkých uplynulých dní aplikovali vzorky vakcín fretkám, o ktorých je potvrdené, že sa môžu koronavírusom Sars-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, nakaziť rovnako, ako ľudia.

Prvou testovanou možnosťou je vektorová vakcína z Oxfordskej univerzity, ktorá využíva „chybný“ vírus na to, aby imunitný systém zoznámila s proteínmi koronavírusu a vyvolala reakciu. „Nedokážu sa však množiť… takže nie je možné, aby ste sa prostredníctvom tejto vakcíny nakazili,“ vysvetlil Trevor Drew, riaditeľ laboratória v austrálskom štáte Viktória, kde sa testovanie uskutočňuje.

Multihrotový prístup

Vakcína od spoločnosti Inovio je podľa neho „dosť odlišná, no nemenej vzrušujúca“. Je vytvorená tak, aby do imunitného systému zakódovala isté proteíny koronavírusu a prinútila bunky vytvárať tieto proteíny skôr, ako na ne zareaguje imunitný systém. „Je veľmi dôležité použiť multihrotový prístup – dáva nám to väčšiu šancu na úspech,“ skonštatoval Drew.

Prvé výsledky testovania na zvieratách by mohli podľa vedcov predstaviť už v júni. V prípade úspechu by sa potom vakcíny posunuli do fázy klinických testov, ktoré by robili ďalšie laboratóriá. Vtedy by sa mohli snahy dostať vakcíny na trh zrýchliť, no experti varujú, že aj tak bude potrebných minimálne 18 mesiacov na to, aby splnili požiadavky na regulačné testy a štandardy.

Oxfordskú vakcínu, napríklad, testuje na zvieratách aj iné laboratórium s cieľom splniť americké predpisy. V Spojených štátoch sa už minulý mesiac uskutočnil prvý test na ľuďoch, no v tomto prípade vedci preskočili fázu testov na zvieratách. Po celom svete je pritom vo vývoji minimálne 20 vakcín.