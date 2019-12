Záchranári: Novela o kritériách výberu poskytovateľov záchraniek nie je dobre načasovaná

Novela upravujúca kritériá výberu poskytovateľov záchraniek nie je dobre načasovaná, myslia si záchranári. Ako informovala Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ), návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý Ministerstvo zdravotníctva SR uplynulý týždeň predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, prijala pozitívne, popri dobrom úmysle ministerstva sa však ukazuje závažný nedostatok celého procesu. A to je načasovanie predloženia tejto novely.

Zasadanie parlamentu je otázne

„Máme za to, že ak by novela bola predložená v skrátenom legislatívnom konaní, nebolo by potenciálne ohrozené stihnutie jej účinnosti plánované na marec budúceho roka,“ uviedol v tlačovej správe viceprezident komory Michal Weinciller.

Je totiž podľa neho otázne, či bude v januári zasadať parlament. A ak bude, či v národnej rade dostane prednosť odbornosť návrhu pred politikárčením, napríklad ako v prípade stratifikácie nemocníc.

Novelu zákona vníma SKZZ ako snahu sprísniť kritériá výberu poskytovateľov záchranných služieb a zaviesť na súčasné pomery razantnú kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky. Predložená novela podľa komory kladie oveľa vyššie nároky na transparentnosť výberového konania ako to bolo doposiaľ.

Kontrola výberového konania

Ide najmä o podmienky kladené na záujemcov o prevádzkovanie záchrannej služby, vrátane kontroly ich bezúhonnosti, transparentného financovania ich podnikania v minulosti či prepojenie na iné rizikové činnosti. Pozitívne hodnotí SKZZ aj sprísnenie výberu členov výberovej komisie, kde ministerstvo vypočulo aj výhrady komory.

„Rovnako pozitívne hodnotíme nastavenie krokov pre kontrolu výberového konania v prípadoch postupu úradu pre dohľad, ktorých sme boli svedkami pri posledných výberoch. Máme za to, že ak by boli takto podmienky stanovené od začiatku, napríklad od roku 2005, vyhli by sme sa mnohým problémom, ktoré opakovane výberové konania sprevádzali,“ píše v stanovisku SKZZ.

Ako konštatovala komora, druhá rovina novely zákona je v podobe certifikácie víťazných poskytovateľov záchrannej služby, ktorí vo výberovom konaní získali licencie na šesť rokov. V súčasnosti ide podľa SKZZ o často nevídaný postup kontroly dodržiavania podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v záchrannej službe zvlášť.

Odstránia sa niektoré problémy

„Tento návrh môže u niekoho vyvolať vlnu nevôle, avšak máme za to, že ak záujemca o prevádzkovanie staníc záchrannej služby vo výberovom konaní deklaroval všetko v súlade s podmienkami výberu, nebude mať absolútne žiadny problém toto plnenie po spustení staníc preukázať. Rovnako sa takto odstránia problémy s dodržiavaním personálneho obsadenia niektorých staníc, ktorého sme boli v minulosti svedkami,“ konštatuje komora.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na konci minulého týždňa do pripomienkového konania predložila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Tá má zmeniť proces výberového konania na obsadenie staníc záchraniek.

Rezort chce novelou odstrániť niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré sa v praxi ukázali v súčasnom procese ako nerelevantné. Vo výberovej komisii majú byť zastúpení členovia participujúci v systéme záchrannej zdravotnej služby, samosprávnych krajov, zástupcovia ústavnej zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému, ministerstva zdravotníctva, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„A to spolu so zavedením podmienok odbornej spôsobilosti, definovaním podmienok bezúhonnosti a dôveryhodnosti členov výberovej komisie,“ konštatuje sa v materiáli.