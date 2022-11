Záchvaty paniky: 7 dôležitých krokov, ako ich prekonať

Strach z budúcnosti a stavy úzkosti bývajú jednou z možných reakcií na udalosti, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú asi každého z nás. Takisto i dlhodobé vystavenie stresu nášmu psychickému zdraviu neprospieva. Keď máme záchvat paniky, strácame nad sebou kontrolu. S týmto stavom sa dá však vyrovnať, pretože pre človeka nepredstavuje fyzickú hrozbu.

Čo sú záchvaty paniky

Je to náhly nástup intenzívneho strachu, ktorý vedie k fyzickým reakciám tela, ako je búšenie srdca, žalúdočná nevoľnosť, neschopnosť nadýchnuť sa, tlak na hrudníku, chvenie, potenie a podobne. Často sa záchvat paniky podobá na infarkt. Doteraz nie sú jasné príčiny, ktoré spúšťajú tieto náhle stavy úzkosti. Niekedy sa môže pridružiť strach zo straty vedomia a vnímania reality. Ak sa záchvat paniky opakuje, treba s tým niečo robiť. Existuje niekoľko spôsobov, ako tento stav prekonať a vrátiť sa do reality.

Správne dýchanie

Pri prvom náznaku záchvatu paniky je dôležité sústrediť sa na dýchanie. Nádychy a výdychy by mali byť vedomé, dlhé, hlboké. Hlboké dýchanie pomáha zmierniť reakciu na stres a úzkosť.

Pokojné miesto

Počas nástupu záchvatu paniky je lepšie nájsť pokojné, tiché miesto, kde je málo ľudí. Najlepšie, ak si môžeme sadnúť a relaxovať, kým sa stav nevráti do normálu. Postačí samostatná izba, kútik alebo pracovňa. Môžeme ísť von a sadnúť si na lavičku. Dôležité je, aby sme zaujali pohodlnú pozíciu a snažili sa relaxovať. Odporúča sa používať meditačné alebo relaxačné techniky. To pomôže vyrovnať sa s úzkosťou.

Ak nie je kam ísť, môžeme jednoducho na chvíľu zavrieť oči a sústrediť sa na dýchanie. Metóda pomáha obzvlášť dobre, ak nás záchvat paniky prepadne v dopravnom prostriedku či uprostred davu ľudí.

Napínanie a uvoľnenie svalov

Na zastavenie paniky je možné použiť najjednoduchšiu techniku ​​uvoľnenia svalov: napríklad striedavo napínať a uvoľňovať jednotlivé svalové skupiny. Môžu to byť svaly chrbta, rúk, nôh, brucha. Napätie a relaxácia pomáhajú kontrolovať stav svalov, sústrediť sa na to a odvádzať tak pozornosť od úzkosti i strachu. Takéto cvičenia nám pomôžu naučiť sa rýchlo rozlišovať medzi svalovým napätím i relaxáciou a rozpoznať včas nástup záchvatu paniky.

Predstavme si pekné miesto

So strachom a úzkosťou sa môžeme vyrovnať tak, že si predstavíme niečo príjemné, bezpečné, spojené s pozitívnymi emóciami. Môže to byť miesto, kde sa človek cíti príjemne, domáci miláčik či niekto blízky. Hlavná vec je, že obraz vyvoláva pozitívne emócie a pomáha nám upokojiť sa.

Sledujme svoje pocity

Stavy paniky sú často sprevádzané pocitom nereálnosti, odlúčenia, straty kontroly. Ako sa s tým vyrovnať? Môže pomôcť sústrediť sa na prítomnosť. Zamerajme sa na dobre známe vnemy: napríklad materiál látky šiat, ktoré máme na sebe a podobne. Odvrátime tak pozornosť od úzkosti, ktorá vyvoláva paniku, aby sme si udržali kontrolu nad situáciou.

Starajme sa o svoje zdravie

Záchvat paniky mnohokrát vyzerá ako infarkt alebo dusenie. Preto by sme radšej mali vyhľadať lekára, sledovať zdravotný stav, aby nedošlo k zámene záchvatu paniky s príznakmi nebezpečnej zástavy srdca. Ak sa takéto epizódy vyskytujú pravidelne, treba byť ešte opatrnejší a podstúpiť lekárske vyšetrenie. To nám pomôže pochopiť, či príznaky skutočne súvisia so stresom, úzkosťou alebo majú inú príčinu. Pravidelná diagnostika a zdravotná starostlivosť pomáhajú znižovať výskyt záchvatov úzkosti.