Zadlžené nemocnice sú systémovým problémom, musí nastať kompletná reforma zdravotníctva

Zadlžené nemocnice na Slovensku sú systémovým problémom. Dôvodom je to, že najväčšie výkony si pobrali súkromné nemocnice a štát ťahá neziskové časti zdravotníctva a robí dlhy. K oddlženiu nemocníc môže pomôcť iba komplexná reforma zdravotníctva.

Povedal to vo štvrtok v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane predseda parlamentu Boris Kollár. Ten priznal, že tento problém sa týkal predchádzajúcich vlád, no aj tej súčasnej. „Niekedy je lepšie, ak nemocnicu nevedie lekár, ale ekonóm či manažér. Máme niektoré nemocnice, ktoré sú v zisku. Dá sa to. Pri ostatných je ale niekde chyba. Súkromný sektor si vyberá hrozienka a štátu ostávajú nevýhodné zákroky. Musí nastať kompletná reforma zdravotníctva,“ konštatoval Kollár.