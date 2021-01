Záhadné šírenie nového kmeňa COVID-19: Slovenské hranice ostávajú otvorené, cestovné obmedzenia nemajú zmysel

Muž z Colorada, ktorý sa v Spojených štátoch stal prvým potvrdeným pacientom s novým kmeňom koronavírusu šíriacim sa z Veľkej Británie, nemá žiadnu cestovateľskú anamnézu. Toto konštatovanie vyvolalo v odbornej aj laickej verejnosti znepokojenie a otázky.

Ako sa nová mutácia ochorenia COVID-19 dostala až do riedko osídlených častí Colorada? Anglický kmeň, ako sa jej hovorí, je totiž v USA stále pomerne zriedkavý. Odpoveď môže poskytnúť aj najnovší výskum zameraný na vplyv zatvorených hraníc na šírenie vírusu.

Prvýkrát sa pritom nový kmeň v Británii objavil už v septembri 2020, výraznejšie sa ale začal šíriť o dva mesiace neskôr a do 23. decembra už ho evidovali vo všetkých častiach Spojeného kráľovstva. Tento vývoj viac-menej potvrdzuje jeho najdesivejšiu schopnosť rýchlo sa šíriť.

Domino efekt

Niektoré európske krajiny začali následne uzatvárať svoje hranice. Zrejma však nie dostatočne rýchlo, nakoľko podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) anglický kmeň potvrdili behom decembra aj v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Taliansku či v Austrálii.

Aj v Rakúsku v uplynulých dňoch zaznamenali prvé prípady nákazy novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2. Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober v pondelok oznámil, že vo Viedni na letisku identifikovali štyri nakazené osoby.

Všetci štyria nakazení majú podľa jeho slov len mierne príznaky a momentálne sú v karanténe. Dvaja infikovaní sú zo Slovenska, podľa agentúry Reuters ide o súrodencov, chlapcov vo veku deväť a desať rokov.

Ďalšou silnou zbraňou anglického kmeňa je aj to, že postihuje najmä ľudí do veku 60 rokov a deti. Klinické príznaky a smrtnosť sú však v porovnaní s pôvodným vírusom nezmenené.

Aj inde na Slovensku

Anglický vírus u nás potvrdil na svojej sociálnej sieti minister zdravotníctva Marek Krajčí v pondelok. „Odborníci ministerstva zdravotníctva už pred vianočnými sviatkami nepretržite analyzovali všetky dostupné informácie ohľadom novej mutácie koronavírusu,“ povedal v utorok.

Tak sa im podarilo odhaliť vírus vo vzorkách z Michaloviec. Autority zatiaľ nezverejnili údaje o tom, kto konkrétne sa nakazil, ale zdá sa, že na tom už nezáleží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž počíta s tým, že nákaza sa už rozšírila aj do ďalších častí Slovenska.

„Nakoľko tvar našej krivky je veľmi podobný ako krivka v postihnutých častiach Anglicka, je pravdepodobné, že nový variant vírusu dokážeme aj v ďalších častiach Slovenska, na čom sa momentálne pracuje,“ vyhlásil rezort v utorok.

Uviedli tiež, že vzhľadom na rozšírenie anglického kmeňa v iných častiach Európy, uzatváranie našich hraníc už nemá zmysel. Iné európske štáty totiž preventívne hranice voči britským cestovateľom v decembri uzatvorili, avšak zbytočne a medzitým už tieto opatrenia aj zrušili.

Uzatvorenie hraníc nepomáha

Ide o ďalší dôkaz toho, že uzatváranie hraníc štátov v súčasnej pandemickej situácii už nemá zmysel. Aj najnovšia štúdia odhaduje, že cestovné obmedzenia fungovali skôr na začiatku pandémie, ale počas roka boli stále menej a menej účinné.

Keď WHO vyhlásila v súvislosti s vysoko infekčným koronavírusom SARS-CoV-2 stav ohrozenia verejného zdravia, prekvapivo odporučila národom, aby hranice nechali otvorené. Ale takmer každý štát sveta túto radu ignoroval. Tušila WHO, že zatvorenie hraníc je zbytočné?

Na základe 29 štúdií, ktoré pracovali s teoretickými modelmi zobrazujúcimi vplyv cestovných opatrení na šírenie pandémie, kanadskí vedci zistili, že na začiatku ešte zatvorené hranice ako-tak fungovali a znižovali riziko vzniku nových ohnísk nákazy.

Cestovné obmedzenia

Najväčším dôkazom týchto záverov bola štúdia z čínskeho Wu-chanu, z ktorého sa pandémia postupne dostala do celého sveta. Uzatvorenie hraníc v prvých týždňoch však podľa výskumu zabránilo šíreniu takmer 80 percent infekcie do krajín mimo Číny.

Ďalšie modely podľa magazínu Nature ukazujú, že ak by počas mája 2020 ostal celý svet bez cestovateľských zákazov, ale pri dodržaní R.O.R. (rúška, odstup, ruky), tak by mali cestovatelia „na svedomí“ 10 percent nových prípadov v 102 krajinách sveta.

V septembri 2020 by však išlo už len zanedbateľné percentá. To naznačuje, že cestovné obmedzenia už teraz nemajú význam. Výnimku by mali mať podľa modelára Marka Jita krajiny s veľkým dopravným prepojením na iné štáty alebo regióny so slabým prenosom vírusu.

Spoluautor štúdie Jit, z London School of Hygiene & Tropical Medicine, si tiež myslí, že „krajiny by nemali inštinktívne tvrdiť, že iba kvôli pandémii by sme mali mať cestovné obmedzenia“. Ako ukázalo šírenie anglického kmeňa, zrejme má pravdu.