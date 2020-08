Rusko: Zahraničné obavy z vakcíny nie sú na mieste, konkurencia sa len snaží pretlačiť svoj názor

Rusko odmietlo pribúdajúce medzinárodné obavy o bezpečnosť jeho lokálne vyvinutej vakcíny proti koronavírusu ako „absolútne neopodstatnené“. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého vedci z Nemecka, Francúzska, Španielska a Spojených štátov amerických vyzvali na opatrnosť.

Rusko v utorok oznámilo, že vakcínu zaregistrovali na použitie po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch, pričom ju údajne dostala aj dcéra prezidenta Putina. Ruskí predstavitelia chcú dokonca už v októbri začať s plošným očkovaním.

WHO o posúdení vakcíny rokuje

„Zdá sa, že naši zahraniční kolegovia cítia špecifické konkurenčné výhody ruskej látky a pokúšajú sa vyjadriť názory, ktoré sú absolútne neopodstatnené,“ reagoval na obavy zahraničných expertov ruský minister zdravotníctva Michail Muraško a dodal, že vakcína bude čoskoro k dispozícii. Prvé balíky by podľa neho mali v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov dostať prednostne lekári.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však informovala, že s ruskými predstaviteľmi rokuje o posúdení vakcíny, ktorú Rusi nazvali Sputnik-V. Tá pritom nie je medzi šesticou, ktoré organizácia sleduje a dostali sa do tretej fázy testovania zahŕňajúcej rozsiahle testy na ľuďoch.

Nemecký minister zdravotníctva v stredu vyjadril obavy v súvislosti s nedostatočným testovaním ruskej vakcíny. „Môže byť nebezpečné začať očkovať milióny ľudí príliš skoro, pretože ak sa to zvrtne, môže to zabrániť v prijatí vakcinácie,“ vyjadril sa pre miestne médiá Jens Spahn, podľa ktorého dostupné informácie hovoria, že látku nepodrobili dostatočnému testovaniu. „Nie je to o prvenstve, ale o tom mať bezpečnú vakcínu,“ zdôraznil.

Zahraniční experti ruský úspech spochybňujú

Isabelle Imbertová z francúzskeho Národného centra pre vedecký výskum v Marseille zas upozornila, že sľubovať liek príliš skoro, môže byť „veľmi nebezpečné“ a poznamenala, že nepoznajú „metodológiu ani výsledky (ruských) klinických testov“.

Americký expert na infekčné choroby Anthony Fauci podľa vlastných slov neverí ruským tvrdeniam. „Dúfam, že Rusi skutočne definitívne potvrdili, že vakcína je bezpečná a efektívna,“ vyjadril sa pre National Geographic a dodal, že „vážne pochybuje, že to urobili“.

Na odloženie schválenia vyzvala ministerstvo zdravotníctva aj ruská expertka z Asociácie organizácií klinického testovania Svetlana Zavidovová, podľa ktorej rozhodnutie padlo na základe kombinovanej prvej a druhej fázy testov, na ktorých sa zúčastnilo 76 ľudí, a je teda nemožné potvrdiť efektivitu vakcíny.