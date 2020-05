Zahraniční lekári sú ochotní pomôcť slovenskému zdravotníctvu, no novela má podľa asociácie nedostatky

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku má pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v polovičke mája schválil parlament. Materiál hovorí, že zahraniční lekári budú môcť pomôcť slovenskému zdravotníctvu počas krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu.

„Vítame túto možnosť, napriek tomu máme voči novele viaceré zásadné pripomienky,“ konštatuje predseda Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku Manuchekhr Burkhanov.

Mnohí lekári čakajú na schválenie vzdelania

V prvom rade je podľa neho problém, že sa zapojiť do boja proti COVID-19 budú môcť len lekári, ktorí už majú uznaný svoj diplom.

„Na Slovensku je dnes množstvo lekárov z tretích krajín, ktorí ešte len čakajú na schválenie svojho vzdelania. Aj oni by však mohli pomôcť v boji proti tomuto nebezpečnému vírusu, alebo keď bude potrebovať zdravotníctvo pomoc v iných prípadoch,“ hovorí Manuchekhr Burkhanov.

Z novely pritom podľa neho nie je jasné ani to, ako sa zdravotnícke zariadenia, ktoré budú potrebovať doplniť lekárske stavy, dozvedia o doktoroch z tretích krajín.

„Ponúkli sme pomoc ministerstvu zdravotníctva. Už na začiatku pandémie sme vyhlásili iniciatívu „Spojme sa a pomôžme Slovensku“. Nikto na našu ponuku nezareagoval,“ konštatuje predseda asociácie.

Nedostatok zdravotných sestier

V rámci tejto iniciatívy vedie asociácia zoznam lekárov a ďalších dobrovoľníkov z tretích krajín, ktorí sú ochotní pomôcť.

„Ak by sa s nami ministerstvo zdravotníctva spojilo, sme ochotní zdieľať zoznam aj ďalšie svoje know-how, ktoré môže pomôcť v boji proti ochoreniu COVID-19,“ vysvetľuje členka správnej rady asociácie Viktoriya Dmytruk.

Novela zákona podľa nej myslí iba na lekárov.

„Naše nemocnice však trpia aj nedostatkom zdravotných sestier a ďalšieho odborného zdravotníckeho personálu,“ dodáva Viktoriya Dmytruk.

Nevieme sa poučiť zo súčasnej situácie

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku vyčíta novele aj jednosmernú zameranosť na jediné ochorenie – COVID-19.

„Odborníci po celom svete upozorňujú, že po koronavíruse môžu prísť ďalšie vírusy, na ktoré by sme mali byť pripravení. My však v rámci novely riešime iba súčasnú pandémiu. Akoby sme sa vôbec nevedeli poučiť zo súčasnej situácie,“ konštatuje Manuchekhr Burkhanov.

A to sa podľa neho netýka len faktu, že novela hovorí len o konkrétnej kríze, ale aj toho, že nemyslí na ďalšie využitie potenciálu zahraničných lekárov žijúcich na Slovensku.

„Ak by im umožnili vykonávať stáž aj po uplynutí krízy, podstatne lepšie by sa adaptovali na odlišný zdravotný systém na Slovensku oproti ich domovskej krajine. Zlepšili by sa vyhliadky tak zahraničných zdravotníkov – keďže slovenský systém prijatia zahraničných lekárov je jeden z najmenej priateľských – ale výrazne lepšie by na tom boli aj nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, ktorým dnes chýbajú stovky lekárov,“ uzatvára Manuchekhr Burkhanov.