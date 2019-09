Zákaz prijímať nezaočkované deti do škôlok je bližšie k prijatiu

Poslanci vo štvrtok posunuli do druhého čítania návrh zmien v očkovaní. Ako uvádza návrh novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia, do predškolského zariadenia by sa malo od začiatku budúceho roka prijať len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu.

Výnimkou je, ak bude mať potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne, alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

Kolektívne zariadenie podľa rezortu zdravotníctva vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. „Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu, alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu,“ zdôvodňuje rezort zdravotníctva.

Pokuty za odmietnutie očkovania majú skončiť

Nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu sa však už po novom nebude posudzovať ako priestupok.

Poslanec za OĽaNO Marek Krajčí v parlamentnej rozprave odporučil, aby sa rozhodnutie o tom, či do predškolského zariadenia patria len očkované deti, ponechalo na zriaďovateľovi konkrétneho zariadenia.

„Som za alebo som proti, prestaňme s tým vajataním,“ reagoval na neho predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS).

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v záverečnom slove upozornila na to, že kolektívna imunita na Slovensku klesá pod 95 % a začínajú sa šíriť ochorenia.

„Aj v Bratislave vysoko spoločensky postavené dámy odmietajú očkovať svoje deti,“ povedala. Krok, aby sa do predškolských zariadení prijímali len očkované deti, považuje ministerka za nástroj na zvýšenie kolektívnej imunity.