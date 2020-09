Zákon sprísňujúci interupcie na Slovensku nedostal podporu zdravotníckeho výboru

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre zdravotníctvo neodporúča poslancom parlamentu hlasovať za novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá sprísňuje interrupcie. Vo svojom profile na sociálnom sieti o tom informuje predsedníčka výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).

Detailnejší zber dôvodov na potrat

Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti posunul parlament v júli do druhého čítania.

Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v nej chcú presadiť napríklad aj to, aby mala žena dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín navrhujú 96 hodín.

Návrh predpokladá aj detailnejší zber informácií o dôvodoch potratov. Povinnou má byť druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia života matky alebo počatého dieťaťa.

Rozpor so smernicami WHO aj OSN

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová je snahou slovenského parlamentu znepokojená. Navrhované opatrenia sú podľa nej v rozpore so smernicami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj so špecifickými odporúčaniami orgánov Organizácie Spojených národov (OSN) pre SR.

Vyzvala preto členov NR SR, aby odmietli akékoľvek navrhované opatrenia, ktoré by v zákone alebo v praxi viedli k retrogresii v súvislosti s prístupom žien k svojmu sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam.

Proti navrhovanej úprave je aj Amnesty International Slovensko. Schválenie návrhu by podľa nich ohrozilo zdravie a psychickú pohodu žien a dievčat.