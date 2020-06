Zamestnanci DSS Pezinok si oddnes môžu vydýchnuť. Uzdravilo sa 33 klientov, niektorí mali vyše 90 rokov

Epidémia koronavírusu v domove sociálnych služieb v Pezinku je takmer zažehnaná. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave (RÚVZ BA) spolu s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK).

Podľa BSK sa z Covid-19 po niekoľkých týždňoch uzdravilo 33 klientov zo zariadenia na Hrnčiarskej ulici, medzi nimi aj šesť ľudí nad 90 rokov. Ako doplnila hovorkyňa BSK Lucia Forman, pozitívny test na Covid-19 má ešte deväť osôb z DSS Pezinok, sú však v dobrom zdravotnom stave.

Zamestnanci domova sa už môžu vrátiť domov

Podľa hovorkyne BSK je samotné zariadenie ešte v karanténe, no pre takmer tridsiatku zamestnancov domova sa dnes skončila izolácia. „Regionálny hygienik súhlasil so žiadosťou bratislavskej župy a 24 zamestnancov tak mohlo po vyše šiestich týždňoch opustiť zariadenie,“ uviedla Lucia Forman.

V praxi to znamená, že zamestnanci zariadenia môžu ísť po práci domov a nemusia ostávať v zariadení, pretože pre okolie nepredstavujú infekčnú hrozbu. „Sú to naši hrdinovia, ktorí niekoľko týždňov pracovali vo vysokom nasadení a v mimoriadne náročných podmienkach. Za to im patrí naše obrovské ďakujem. Bez nich by to nešlo,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Momentálne je v zariadení 61 klientov, z ktorých 52 malo dvakrát po sebe negatívny test na koronavírus.

Zariadenie ešte ostáva v karanténe

V karanténe je DSS Pezinok od 12. apríla 2020 a aj naďalej v ňom platí zákaz návštev. Od apríla v ňom bolo pozitívne testovaných 63 klientov, z ktorých 16 zomreli. Koronavírusom sa nakazilo aj 27 zamestnancov domova.

„Väčšina zamestnancov má trvalý pobyt v okrese Pezinok. Všetky ich úzke kontakty (najmä rodinní príslušníci a partneri) boli tiež testovaní na prítomnosť nového koronavírusu v organizme. Veríme, že z hľadiska okresu Pezinok išlo iba o lokálny epidemický problém (celkovo eviduje RÚVZ Bratislava v okrese Pezinok 120 osôb COVID-19 pozitívnych) a sme veľmi radi, že ochorenie sa významnejšie nerozšírilo do územia okresu. Zároveň veľmi dúfame, že táto lokálna epidémia už prakticky pominula a už sa v podobe druhej vlny do Pezinka nevráti,“ komentoval situáciu RÚVZ BA na Facebooku.