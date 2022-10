Zamestnanci ústavu v Hágoch sa chcú urýchlene stretnúť s Lengvarským, jeho rozhodnutiam nerozumejú a sú znepokojení

Zamestnanci Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch (NÚTPCHaHCH) sa chcú urýchlene stretnúť s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským. Tvrdia, že ich znepokojujú personálne zmeny na poste štatutárneho zástupcu. Za posledný polrok tam majú už štvrtého.

Uvádzajú to v otvorenom liste adresovanom ministrovi zverejnenom na internetovej stránke zariadenia. O osobné stretnutie na pôde ústavu ho žiadajú najneskôr do 12. októbra. Požadujú, aby im vysvetlil jeho zámery s ústavom do budúcna.

Rozhodnutiam ministra nerozumejú

Zamestnanci NÚTPCHaHCH píšu, že nerozumejú rozhodnutiam ministra za uplynulé mesiace v súvislosti s ústavom.