Zápalové ochorenie s nejasným pôvodom. Postihuje už aj mladých ľudí

O artritíde hovoria lekári ako o záludnej chorobe. Patrí totiž do skupiny zápalových ochorení, ktoré majú nejasný pôvod a rôznorodé klinické prejavy. Okrem toho je jej priebeh ťažko predvídateľný. Každoročne si toto ochorenie pripomíname 12. októbra na Svetový deň artritídy.

Reumatoidná artritída

K najčastejším ochoreniam postihujúcim periférne kĺby patrí reumatoidná artritída. „Ak je postihnutá najmä chrbtica, hovoríme o tzv. Bechterevovej chorobe. Pacient najčastejšie prichádza na vyšetrenie pre veľmi nepríjemnú pokojovú bolesť chrbtice, rannú stuhnutosť, obmedzenie pohybu, ktoré sú prejavom postihnutia kostí, kĺbov, svalov, šliach a nervov,“ objasňuje Ingrid Dzurňáková, primárka Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice AGEL Levoča.

Liečba býva dlhodobá a náročná

Reumatoidná artritída môže prepuknúť aj u mladých ľudí, pričom častejšie postihuje ženy. V liečbe dominuje medikamentózny prístup, terapia však býva dlhodobá a môže mať mnoho negatívnych účinkov. Na jej zvládnutie je tiež potrebná participácia pacienta.

Podľa primárky levočskej nemocnice sa rehabilitačné postupy zameriavajú na potlačenie zápalu, zníženie bolesti a zachovanie rozsahu pohybu v postihnutých kĺboch či k zlepšeniu ich funkcie.

„Ak chceme dosiahnuť optimálnu funkčnú spôsobilosť pacienta, využívame doplnkovú liečbu prostriedkami rehabilitácie, fyzikálnej medicíny. Tie môžu byť aktívne, ku ktorým patrí pohybová liečba a pasívne, ku ktorým patria termické procedúry, elektroterapia, fototerapia. Mnohí pacienti vyhľadávajú aj metódy tzv. komplementárnej medicíny (jóga, akupunktúra, manuálna terapia, homeopatia),“ ozrejmuje doktorka Dzurňáková.

Rehabilitácia nesmie zvyšovať bolesť

Rehabilitácia spočíva v pohybovej liečbe, nesmie však zvyšovať bolesť, musí rešpektovať vek a sprievodné ochorenia pacienta, ako aj stupeň funkčného postihnutia a musí byť dlhodobá, vysvetľuje odborníčka.

„Pohyby sa vykonávajú pomaly, vyhýbame sa švihovým cvičeniam, ktoré by mohli zapríčiniť drobné trhliny a krvácanie. Tieto poškodené štruktúry by sa následne hojili menejcenným jazvovitým tkanivom, čím by sa stratila elasticita. Pri náhlom prudkom pohybe by mohla vzniknúť čiastočná alebo úplná ruptúra – pretrhnutie,“ upozorňuje.

Reumatické postihnutie chrbtice.

Takisto poukazuje na dôležitosť správne zvolenej metódy liečby. „Termoterapia, ako napr. parafínové alebo rašelinové zábaly sa v akútnom štádiu veľmi často nepoužívajú. V tomto štádiu sa aplikuje skôr tzv. kryoterapia podávaná chladeným plynom pomocou špeciálnych prístrojov alebo lokálne aplikovanými vreckami s ľadom,“ dopĺňa.

Podľa lekárky sa tiež uplatňujú prostriedky fyzikálnej liečby, napr. magnetoterapia, transkutánna neurostimulácia, diatermia, ale tiež svetloliečba či laseroterapia. Okrem toho pacienti môžu využívať i kúpeľnú liečbu.

Ako prebieha diagnostika?

Základom je však dobrá diagnostika. Podľa Deckerovej klasifikácie, ktorú vydala Americká asociácia pre reumatológiu (American Rheumatology Association – ARA), sa reumatické ochorenia delia do 10 základných skupín.

„Práve táto rôznorodosť si vyžaduje dôkladné reumatologické vyšetrenie, ktoré je niekedy pre pacienta časovo náročné, ale len na základe kvalitnej diagnostiky, či už laboratórnej alebo zobrazovacími metódami (röntgenové snímky, CT vyšetrenie, magnetická rezonancia, ultrazvukové vyšetrenie), môže byť liečba účinná,“ dodáva primárka Dzurňáková.