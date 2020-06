Závraty trvajú len pár sekúnd, alebo celé týždne. Spúšťačmi môžu byť aj niektoré potraviny

Vertigo, inak povedané závrat či strata rovnováhy, môže byť príznakom viacerých ochorení. Zaoberá sa ním aj špecializované Centrum pre poruchy rovnováhy v Nemocnici Komárno.

Udržiavanie rovnováhy je veľmi komplexný dej, ktorý si vyžaduje dokonalú súhru viacerých orgánových systémov, informuje v tlačovej správe AGEL.

Vo fyziologickom slova zmysle rovnováha vyjadruje schopnosť udržiavať vzpriamenú polohu tela. Mozog si na základe vnímania vertikály a horizontály vytvára vnútornú reprezentáciu priestoru, koncepciu stability a priestorovej orientácie. Narušenie tejto schopnosti sa prejavuje v podobe závratov či poruchy stability.

Objavujú sa aj pri zmene polohy tela

Výskyt vertiga ako príznaku sa v celosvetových štatistikách rôzni.

,,Podľa poslednej štúdie americkej spoločnosti pre nepočujúcich prekonalo 39 percent opýtaných vo veku 40 rokov aspoň jeden závrat. V skupine nad 65 rokov reportuje takúto skúsenosť viac ako 80 percent opýtaných,“ vysvetľuje doktorka Iveta Csekesová, primárka Centra pre poruchy rovnováhy v komárňanskej nemocnici.

Závrat je definovaný ako ilúzia pohybu osoby alebo priestoru v prípade, že tento pohyb nenastal. Ide o mimoriadne nepríjemné pocity, čo potvrdzujú aj slová pacienta Zsolta Mányu: „Každá zmena polohy tela mala za následok závraty, a keď som sa predklonil, opäť sa mi zakrútila hlava a padol som dopredu. Ak som sa uklonil nabok, takisto to viedlo k závratu a k následnému pádu. Postupom času sa to zhoršilo a aj rýchlejšie otočenie hlavy, alebo pohľad do strany či dole bez otočenia hlavy, viedlo tiež k závratu a strate rovnováhy,“ hovorí.

MUDr. Iveta Csekesová pri vyšetrovaní pacienta. Foto: Centrum pre poruchy rovnováhy v Nemocnici Komárno

Pacienti strácajú pôdu pod nohami

Ľahkému a krátkotrvajúcemu závratu podľa slov primárky Csekesovej mnohí ľudia nepripisujú väčší význam.

„Avšak silný závrat býva pre pacienta veľmi nepríjemným zážitkom, postihnutý doslova stráca pôdu pod nohami, hýbe sa mu svet, stráca orientáciu, nevie, kde je hore a kde dole, vracia a je odkázaný na pomoc druhej osoby. Závraty môžu prichádzať spontánne alebo môžu byť vyprovokované činnosťou. Môžu trvať niekoľko sekúnd, ale aj týždňov. Môžu byť sprevádzané bolesťou hlavy, poruchou sluchu, ale aj vážnymi neurologickými príznakmi, ako je porucha reči, dvojité videnie či ochrnutie polovice tela,“ opisuje špecialistka na poruchy rovnováhy.

Príznaky môžu vyústiť do hospitalizácie

Dodáva, že v prípade závažného stavu môže byť pacient dokonca hospitalizovaný. Tak to bolo aj v prípade Zsolta Mányu, ktorý okamžite vyhľadal pomoc. „Nakoľko nebolo celkom jasné, či to bude vertigo alebo aj iný zdravotný problém, bol som hospitalizovaný v Nemocnici Komárno na internom oddelení,“ spomína pacient.

Po vyšetrení v nemocnici nasledovalo odborné vyšetrenie v Centre pre poruchy rovnováhy. Jeho súčasťou bolo aj CT hlavy a krku, aby sa vylúčila nízka priechodnosť ciev krku a hlavy.

„Následne sa začala medikamentózna liečba formou infúzií a tabletiek a na druhý deň ma previezli na odborné vyšetrenie do centra rovnováhy. Tam so mnou opakovali manévre, potom mi dali tmavé okuliare a vykonali prístrojové vyšetrenia a merania. Tesne po manévroch mi bolo zle, ale po troch dňoch bol môj stav výrazne lepší,“ opisuje priebeh vyšetrení Zsolt Mánya.

Vyšetrenie trvá približne dve hodiny

Podľa primárky Csekesovej sa tzv. otoneurologické vyšetrenie vykonáva pomocou viacerých prístrojov. Zahŕňa videonystagmografiu, kalorimetriu, head impulse test, VEMP a trvá približne dve hodiny. Vykonáva sa za účelom stanovenia miesta postihnutia a nastavenia adekvátnej liečby. Zároveň sa pomocou neho testuje funkcia jednotlivých častí rovnovážneho systému.

Podľa primárky Csekesovej môžu byť závraty sprevádzané bolesťou hlavy, poruchou sluchu, ale aj vážnymi neurologickými príznakmi, ako je porucha reči, dvojité videnie či ochrnutie polovice tela. Foto: Centrum pre poruchy rovnováhy v Nemocnici Komárno

Príčiny vertiga

Najčastejšou príčinou závratov býva tzv. benígne polohové paroxyzmálne vertigo. Pacienti sa sťažujú na krátke závraty, ktoré sa objavujú po zmene polohy. Príčinou je neadekvátne uvoľnenie a pohyb kryštálikov vo vnútornom uchu.

Z ďalších príčin je to Menierova choroba, vestibulárna neuronitída a vestibulárna migréna. Všetky tieto diagnózy sa však dajú liečiť.

Prevenciou je aj zmena životosprávy

„V liečbe závratov využívame niekoľko terapeutických modalít, napríklad diétne opatrenia zahŕňajú zákaz fajčenia, reštrikciu príjmu soli a kofeínu, spúšťačmi závratov môžu byť však aj uvoľňovače histamínu ako čokoláda, červené víno, niektoré syry či orechy,“ približuje lekárka.

Pacienti by tiež mali mať pravidelný spánok a dostatok aeróbneho pohybu, pretože pomáhajú znižovať stres, ktorý môže zdravotný stav zhoršovať.

„V medikamentóznej liečbe používame rôzne skupiny liečiv. Adekvátna liečba sa predpisuje po vyšetrení a stanovení diagnózy individuálne, veľakrát sa užíva dlhodobo,“ vysvetľuje primárka Csekesová. Dodáva, že vertigo je len príznakom problému, ktorý dnes lekári vedia úspešne liečiť.