Zdravotná sestra Jana Trávničková: Najkrajšie je počuť úprimnú vďaku od pacienta

Bez sestier by zdravotný systém skolaboval. Jedno z najdôležitejších povolaní na svete si každoročne pripomíname 12. mája na Medzinárodný deň sestier.

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR pracuje v ambulantných a ústavných zariadeniach viac ako 31-tisíc zdravotných sestier. V roku 2019 ich v slovenskom zdravotníctve chýbalo vyše 3-tisíc, informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Podať liek či vypísať žiadanku nestačí

Profesia zdravotnej sestry má množstvo aspektov. „Je najmä o práci s ľuďmi, keďže v prvom rade ide o starostlivosť o pacienta. Tá začína príchodom pacienta, nie je len o samotnom podaní lieku či vypísaní žiadanky, ale aj o vypočutí pacienta a jeho podpore,“ približuje vedúca sestra z bratislavskej AGEL Clinic Jana Trávničková.

Práca sestier je náročná, pretože sa neustále musia učiť nové poznatky, medicínske postupy a osvojovať si prácu s novými technológiami. Zahŕňa aj vypĺňanie množstva dokumentácie, objednávanie, telefonovanie, starostlivosť o ambulanciu či oddelenie, udržiavanie čistoty a v neposlednom rade udržanie dobrej nálady pri ošetrovaní, dopĺňa zdravotníčka.

Najťažšia je komunikácia s ľuďmi

„Najťažšia je ale komunikácia s ľuďmi, či už s pacientom, príbuzným, kolegom či nadriadeným, a to v každodenných, ale aj neľahkých situáciách. Každý sme jedinečnou osobnosťou s rozličným vnímaním, myslením a prežívaním, preto je komunikácia jednou z najťažších aspektov našej práce, ale zároveň aj tou najdôležitejšou. Najkrajšie je počuť úprimnú vďaku od pacienta,“ vysvetľuje Jana Trávničková.

Dodáva, že k povolaniu zdravotnej sestry sa pôvodne dostala náhodou, ale nemenila by ho. „Aj napriek tomu, že ma k profesii sestry zaviala náhoda, som za to vďačná. Táto práca ma baví, inak sa to ani nedá. Nie je možné vykonávať prácu sestry dobre, ak nás nebaví a nenapĺňa, preto ju aj často nazývame poslaním.“

Medzinárodný deň sestier

Medzinárodný deň sestier, ktorý si celý svet pripomína 12. mája, je spomienkou na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie.

Encyclopædia Britannica uvádza, že Florence Nightingalová sa narodila v roku 1820. V Británii pôsobila ako zdravotná sestra, ale aj reformátorka, ktorá založila moderné ošetrovateľstvo.

Dostala prezývku Dáma s lampou, pretože strávila množstvo času v nočnej službe pri ošetrovaní zranených vojakov počas Krymskej vojny.

Založila prvú školu ošetrovateľstva založenú na vedeckých poznatkoch a pomáhala školiť pôrodné asistentky a zdravotné sestry v ambulanciách. Za svoje zásluhy dostala ako prvá žena v histórii britské kráľovské vyznamenanie Order of Merit.