Zdravotné poisťovne by si mali urobiť poriadok v štruktúre financovania, tvrdí minister Heger

Zdravotné poisťovne si mali urobiť poriadok v štruktúre financovania, o sume dofinancovania sa bude hovoriť potom. Minister financií Eudard Heger to konštatoval pred štvrtkovým rokovaním vlády.

Ako uviedol, približne pred dvomi týždňami mali rokovanie na ministerstve zdravotníctva, kde sa s ministrom Marekom Krajčím stretli so zástupcami poisťovní a riešili, ktorá poisťovňa má koľko financií. „Stále sme v dobrom čase, časové rámce boli, že do konca júna by malo byť všetko v poriadku,“ dodal.

Upratovať treba najprv u seba, avizoval Heger

Na stretnutí hovorili podľa Hegera aj o tom, aby sa aj akcionári súkromných poisťovní postarali o svoje firmy. Na vyjadrenia, akým spôsobom k tomu pristúpili, ešte rezorty čakajú. Jednotlivé poisťovne si mali urobiť poriadok v štruktúre financovania.

„Od začiatku hovorím všetkým, aby najprv začali upratovať u seba, aby vyhodili zbytočné výdavky alebo nafúknuté zmluvy a podobne, nech urobia revíziu vo svojich výdavkoch, lebo to euro musíme využívať veľmi efektívne,“ ozrejmil Heger. Takúto úlohu podľa ministra financií dostala aj Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Na ďalšom stretnutí sa má vyhodnotiť, ako si kto túto úlohu splnil. „Na základe toho budeme môcť hovoriť, v akej sume vlastne treba dofinancovať,“ dodal. Suma však podľa neho bude určite nižšia ako 600 miliónov eur.