Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky, poistencom prerozdelia vyše šesť miliónov eur

Zdravotné poisťovne vracajú poistencom doplatky za lieky za štvrtý štvrťrok 2020. Nárok na vrátenie doplatkov má spolu 289-tisíc poistencov, poisťovne im vrátili dokopy takmer 6,4 milióna eur. V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa vrátenie doplatkov týka 204-tisíc poistencov, pôjde im takmer 4,4 mil. eur.

Zdravotná poisťovňa Dôvera vráti 67-tisíc poistencom 1,59 mil. eur. V Unione prerozdelia takmer 434-tisíc eur, poisťovňa vráti doplatky takmer 18-tisíc poistencom. Poisťovne vracajú podľa zákona doplatky pacientom, ktorí prekročili limit spoluúčasti a vznikol im nárok na vrátenie doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny za štvrtý štvrťrok 2020.

Najvyšší doplatok dostane 11-ročný

Ako uviedol hovorca VšZP Matej Neumann, z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je vyše 51-tisíc dôchodcov, takmer 145-tisíc držiteľov preukazu ZŤP, takmer 8-tisíc detí do šiestich rokov a 448 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy vrátia milión eur dôchodcom, tri milióny eur eur držiteľom preukazu ZŤP, 332-tisíc eur deťom do šiestich rokov a osemtisíc eur deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím. Najvyšší doplatok za lieky bol vo výške takmer 17-tisíc eur uhradený 11-ročnému poistencovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Dôvera vrátila nad rámec

PR špecialista Dôvery Matej Štepianský informoval, že v Dôvere má nárok na vrátenie doplatku takmer 17-tisíc dôchodcov, 43-tisíc držiteľov preukazu ZŤP, osemtisíc detí do šiestich rokov a 304 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím. Z celkovej sumy vrátených doplatkov pôjde 322-tisíc eur dôchodcom, 884-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 378-tisíc eur deťom do šiestich rokov a 11-tisíc eur deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Dôvera vráti najvyššiu sumu 8-ročnému chlapcovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ide o 12-tisíc eur. „Nad rámec našich zákonných povinností sme v 4. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 300+300 využilo takmer 55-tisíc našich poistencov a vrátili sme doplatky v sume 838-tisíc eur,“ dodal PR špecialista Dôvery.

Doplatok pre 2 000 dôchodcov Unionu

V Unione má nárok na vrátenie doplatku dvetisíc dôchodcov, sedemtisíc držiteľov preukazu ZŤP, takmer tritisíc detí do šiestich rokov a sto detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím. Z vrátených doplatkov poputuje takmer 49-tisíc eur dôchodcom, 130-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 132-tisíc eur deťom do šiestich rokov a dvetisíc eur deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Najvyšší doplatok bude v Unione vyplatený 8-ročnému dieťaťu so svalovou distrofiou, ide o sumu vyše 8-tisíc eur. „Ďalších takmer 42-tisíc eur sme vyplatili za štvrtý kvartál poistencom vo veku do 18 rokov v rámci nášho benefitu doplatky v neobmedzenej výške pre deti do 18 rokov,“ konštatovala hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.