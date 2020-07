Zdravotné poisťovne zrejme čakajú zmeny v oblasti výdavkov na prevádzku

Zdravotné poisťovne čakajú podľa všetkého zmeny v oblasti výdavkov určených na vlastnú prevádzku. Vyplýva to z pripravovaných noviel zákonov o zdravotných poisťovniach a zdravotnej starostlivosti, na ktorých pracuje rezort zdravotníctva. Pripomienkové konanie by malo začať tento alebo budúci mesiac.

Prax podľa rezortu ukazuje, že súčasná legislatíva nedostatočne presne definuje postupy a procesy v oblastiach výdavkov zdravotnej poisťovne na prevádzkové činnosti a použitia rezervného fondu.

„Rovnako sa javí ako potrebné bližšie zadefinovať a určiť okruh osôb a inštitúcií, ktoré majú právo požiadať o vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením,“ uvádza sa v predbežnej informácii o navrhovanej legislatíve.

Nové definície a pravidlá

Novela má zaviesť všeobecnú definíciu výdavkov zdravotnej poisťovne na prevádzkové činnosti a ustanoviť tiež pravidlá pre použitie rezervného fondu poisťovne.

Po novom by sa mali vymedziť osoby a inštitúcie, ktoré majú právo požiadať o vykonanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.

Posilnenie právneho postavenia pri dohľade

Posilniť by sa malo aj ich právne postavenie pri dohľade. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mal podľa pripravovanej legislatívy kontrolovať poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou.