Zdravotníci svidníckej nemocnice si dávali každý deň kávu v inej časti sveta

Paríž, Benátky či New York. Zdravotníci svidníckej nemocnice si počas tohto týždňa mohli dať kávu každý deň v inej časti sveta. Vedenie nemocnice sa im aj takto chcelo poďakovať za zvládnutie epidémie koronavírusu a v čase, keď ešte nie je možné cestovať, ich na chvíľu vziať do rôznych známych metropol.

„Uplynulé týždne boli pre všetkých náročné. Pandémia koronavírusu priniesla aj našim zamestnancom náročné výzvy a skúšky, profesionálne i ľudské. Obavy z neznámeho vývoja však nezabrzdili pripravenosť a profesionálne nasadenie nášho personálu, vďaka čomu sme pandémii spoločne dokázali čeliť. Dnes, keď sa situácia postupne dostáva do normálu, sme sa im rozhodli poďakovať aj trochu neštandardne,“ hovorí riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník Slavko Rodák.

Foto: Nemocnica Svet zdravia Svidník

Nechýbal ani kus domova

Keďže ešte stále nie je možné kedykoľvek sa rozhodnúť a vycestovať za oddychom či spoznávaním nových miest do zahraničia, nemocnica chcela atmosféru krásnych metropol vo svete priniesť do Svidníka. Zdravotníci si tak každý deň popoludní mohli na chvíľku oddýchnuť v inej časti sveta a dať si napríklad viedenskú kávu so šľahačkou, pochutnať si na bruchette ako v talianskych Benátkach alebo sa odfotiť pri Soche slobody s plechovkou coca coly. Knižnica nemocnice sa totiž každý deň premenila na iné zahraničné mesto, kde sa podávali typické jedlá či nápoje pre danú krajinu a kde sa z riaditeľa stával barista.

„Zároveň v knižnici nechýbal ani kus domova, lebo sme prepájali zahraničné mestá s tými slovenskými. Symbolicky sme tak chceli poukázať na vzájomnú súčinnosť jednotlivých špecializácií nemocnice, ktoré si počas koronakrízy pomáhali,“ dodal riaditeľ.

Ako to počas týždňa vyzeralo?

V pondelok sa zdravotníci ocitli vo francúzskom Paríži. Nechýbal fotokútik s Eiffelovou vežou a ku káve sa podával sladký croissant. Kúsok Slovenska pripomínal Pamätník sovietskej armády vo Svidníku.

Foto: Nemocnica Svet zdravia Svidník

Utorok si oddych zamestnanci vychutnávali v Benátkach pri Bazilike sv. Marka s frappé kávou a chrumkavou bruschettou. Kúsok Slovenska predstavovala vyhliadková veža na Dukle pri Vyšnom Komárniku.

Foto: Nemocnica Svet zdravia Svidník

Streda patrila Viedni. Typická káva so šľahačkou sa pila pri Kostole sv. Františka z Assisi a v ponuke dezertov boli Mozartove gule. Slovensko pripomínal drevený Chrám sv. Michala archanjela v Ladomirovej.

Foto: Nemocnica Svet zdravia Svidník

Vo štvrtok si zdravotníci odleteli za oceán až do New Yorku k vyhľadávanej Soche slobody. Podávala sa káva so zmrzlinou, karamelovým topingom a šľahačkou s plechovkou coca coly. Alebo si mohli vychutnať pauzu pri Soche armádneho generála L. Svobodu vo Svidníku.

Foto: Nemocnica Svet zdravia Svidník

Piatok patril Česku. Zdravotníci sa vybrali do kúpeľov v Karlových Varoch a dopriali si šálku filtrovanej kávy s korením á la becherovka a marlenku. Kúskom domova bola svidnícka nemocnica.