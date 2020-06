Zdravotníci už nemusia byť v pohotovostnom režime, núdzový stav sa skončil

Zdravotníci už nemusia byť v pohotovostnom režime. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Po zrušení núdzového stavu pre rezort zdravotníctva už totiž nebude možné vyhlásiť mobilizáciu zdravotníkov.

Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že sa veľa praktických vecí pre zdravotníkov nezmenilo, pretože aj počas núdzového stavu mohli čerpať dovolenky. Ak by však prišlo k mobilizácii, hrozilo im, že im mohli byť dovolenky krátené a mohli by byť povolaní do zamestnania. Tieto nástroje už štát nebude mať.

Nemocnice už nemusia vytvárať červené zóny

Minister tiež informoval, že poslal riaditeľom 15 koncových nemocníc list, v ktorom ich oboznámil s tým, že zrušením núdzového stavu nemusia reprofilizovať lôžka, teda vytvárať červené zóny. „Požiadali sme ich, aby v prípade, že by sme sa opäť dostali do situácie, keď by mal byť núdzový stav vyhlásený, aby tieto červené zóny vedeli veľmi rýchlo obnoviť,“ uviedol.

Krajčí tiež informoval, že rezort vyriešil situáciu s čerpaním osobných ochranných prostriedkov. Pokiaľ to bude nevyhnutné, bude ich možné čerpať aj zo skladov Štátnych hmotných rezerv.