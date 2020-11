Zdravotníci v prvej línii by mali byť testovaní prednostne, apelujú všeobecní lekári

Zdravotníci v prvej línii by mali byť testovaní prednostne, apeluje na to Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL).

Plynulý chod ambulancií

Podľa prezidenta spoločnosti Petra Makaru je potrebné, aby mali v prípade kontaktu alebo infikovania koronavírusom lekári aj sestry v ambulanciách možnosť dostať sa na testovanie v dostatočne krátkom čase oficiálnou cestou. Iba tak sa podľa neho môže zachovať plynulý chod ambulancií prvého kontaktu.

„Keď sa chceme účinne starať o zdravie celej populácie, je potrebné zabezpečiť aj dostatočnú starostlivosť o bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, ktorí sú bezprostredne vystavovaní najväčšiemu riziku stretu s novým koronavírusom,“ zdôraznil prezident SSVPL.

Makara pripomína, že stovky všeobecných lekárov pracovali počas celoplošného testovania na odberných miestach na celom Slovensku. „Je možné, aby nemal v prípade potreby kto otestovať ich? Nie je možné od nás očakávať len výkon, vtedy keď treba, ale sami potrebujeme ochranu a podporu kompetentných miest. Nielen kvôli zdraviu nás samotných, ale najmä kvôli zdraviu a bezpečnosti pacientov,“ uviedol prezident spoločnosti.

Prípad 80-ročnej lekárky

Upozornil na prípad takmer 80-ročnej všeobecnej lekárky, ktorú dobrovoľníci otestovali antigénovým testom, ale pokusy overiť pozitivitu lekárky spoľahlivejšími PCR testami oficiálnou cestou neboli úspešné.

Lekárka po niekoľkých dňoch čakania na testovanie skončila v nemocnici. „Takto to rozhodne nemôže fungovať,“ skonštatoval Makara.

„Lekári by mali byť, podľa môjho názoru, uprednostňovaní v testovaní, aby neohrozili svojich spolupracovníkov a pacientov. Keď sú lekári antigénovo pozitívne testovaní, mali by mať rozhodne PCR testovanie zo strany štátu zaručené v dostatočne krátkom čase, podľa mňa tak do dvoch pracovných dní,“ doplnila dobrovoľníčka z iniciatívy Kto pomôže Slovensku Eliška Horsáková.