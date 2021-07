Zdravotníci zaočkovali v Rudňanoch desiatky záujemcov, v obci žije mnoho ľudí z vylúčených komunít

V obci Rudňany na Spiši vo štvrtok zdravotníci z nemocnice v Spišskej Novej Vsi zaočkovali sedemdesiat obyvateľov. Pôvodne ich očakávali šesťdesiat.

Obec s takmer päťtisíc obyvateľmi má jednu z najnižších mier zaočkovanosti na Slovensku, presahuje iba desať percent. Informovala o tom Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia.

V Rudňanoch sa očkovalo dopoludnia v priestoroch miestnej základnej školy, a to jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Podľa nemocnice to predstavuje výhodu najmä pre vylúčené komunity. Tie majú v obci Rudňany až 47-percentný podiel. Záujemcovia mohli prísť aj bez predošlého ohlásenia.

„Záujemcom sme vysvetlili, že stačí prísť raz a svoju povinnosť ohľadom vakcinácie si splnili. Nemusia teda myslieť na to, že po mesiaci sa majú prísť preočkovať. Rovnako to mnohí z odľahlých obcí majú ďaleko do mesta, ušetrené financie radšej využijú iným spôsobom, preto je potrebné prísť priamo za nimi,“ vysvetlila Mária Dudžáková, prednostka Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.