Zdravotníctvo po voľbách: ktorej strane sa ujde rezort a kto bude ministrom?

Sobotňajšie parlamentné voľby priniesli radikálnu zmenu v rozložení politických síl na Slovensku. Očakávania zmeny sú veľké vo všetkých oblastiach. Zdravotníctvo nevynímajúc.

Politológovia sa zhodujú, že najreálnejšie vyzerá koalícia OĽaNO – Sme rodina – SaS – Za ľudí. Igor Matovič ako šéf víťaza volieb má záujem práve o ňu, pretože mu poskytuje ústavnú väčšinu v parlamente.

Bez Borisa Kollára by bol odkázaný na tesnú väčšinu, čo nie je dobre ani v normálnych podmienkach, nieže ešte slovenských, kde poslanci z klubov opadávajú ľahšie ako listy zo stromu na jeseň.

Zdravotníctvo prekážkou koaličnej zmluvy nebude

Analytici už konštatovali, že volebné programy pre zdravotníctvo strán demokratickej opozície sú si veľmi blízke. Dve najsilnejšie strany sa navyše podrobne rozpracovaným programom veľmi nezaťažovali.

Je preto pravdepodobné, že prípadné konfliktné body pri koaličných rokovaniach zo zdravotníckych programov pochádzať nebudú. Väčšinu nezrovnalostí si budú vedieť strany vyžehliť.

Výnimkou však môže byť sľub Borisa Kollára celoplošne zrušiť doplatky za lieky. No aj tu hrozí, že Matovič v túžbe po drahej neveste na to kývne.

O zdravotníctvo sa nepobijú

Všetky strany, ktoré kedy vstúpili do koalície, sa zaujímali predovšetkým o silové a finančné rezorty. Ak niekto prejavil záujem o kreslo ministra zdravotníctva, väčšinou ho bez prieťahov dostal. Väčšinou však bolo v pozícii Čierneho Petra, ktorý niekomu musel ostať.

Tentoraz to zrejme nebude inak. Vnútro, obrana, financie, hospodárstvo – tam cielia všetky strany budúcej koalície v prvom rade.

Biely rezort by mohol byť zaujímavý pre SaS aj Za ľudí, majú program aj kandidátov vhodných na jeho čelo. No keďže dostanú jedného-dvoch ministrov, kreslo šéfa zdravotníctva pustia ako prvé.

Zdravotnícky program majú navyše poctivo pravicový, čo by sa populistickej väčšine OĽaNO a Kollára asi nepozdávalo.

Kto zasadne do nepríjemného kresla?

Či sa to tej väčšine páči alebo nie, kroky v zdravotníctve budú zahŕňať aj nepopulárne opatrenia, inak všetka sľubovaná zmena bude prázdnym predvolebným sľubom.

Aj to bude zrejme dôvod, prečo sa ani Sme rodina nebude trhať o kanceláriu na Kramároch. Nezanedbateľný je aj značný personálny deficit. Strana verejne nepredstavila odborníka pre zdravotníctvo a mohlo to vyzerať, že žiadneho ani nemá.

S najväčšou pravdepodobnosťou preto Čierny Peter ostane v rukách OĽaNO. A to aj v prípade, že koalíciu napokon s Kollárovcami neuzavrie.

V tom prípade je prípadná nominácia na ministra jasná – Marek Krajčí bol doteraz tieňovým ministrom a zjavne by nemal problémy z tieňa vystúpiť.

Otázne preto ostáva najmä to, čo z jeho vízií sa prepracuje cez koaličných partnerov až do programového vyhlásenia vlády. A čo z toho sa napokon podarí urobiť – a aký to bude mať výsledok.