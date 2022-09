Zdravotnú poisťovňu ešte môžete zmeniť do konca septembra, buďte však obozretní, apeluje úrad

Do 30. septembra môže poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu. Prepoisťovacia kampaň vrcholí, poistenci by mali byť obozretní.

Ako upozorňuje hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Monika Hudecová, k zmene poisťovne by poistenci mali pristupovať uvážene. Mali by dôkladne zvážiť prínos a preštudovať si podmienky preplácania benefitov.

Prijali viacero podnetov

Úrad v uplynulom období prijal viacero podnetov od občanov, ktorým nebol vyplatený benefit napriek tomu, že splnili všetky podmienky, ktoré vedeli sami zabezpečiť.

„Ako jeden z najčastejších dôvodov zamietnutia preplatenia benefitu zo strany zdravotnej poisťovne býva uvedené, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nevykázal výkony zdravotnej poisťovni,“ vysvetľuje úrad nepreplatenie benefitu.

Okrem toho častým dôvodom zamietnutia býva aj nedodržanie termínov a postupu zo strany poistenca. ÚDZS preto poistencom odporúča, aby sa pred zmenou zdravotnej poisťovne dôkladne oboznámili so všetkými kritériami vyplácania benefitov.

Úrad v zaujme ochrany poistencov podnikol kroky a navrhol legislatívnu zmenu v prepoisťovaní, ktorá by mala zabrániť nekalým praktikám pri nábore poistencov.

Všetko si treba dobre prečítať

„Nová právna úprava by mala zabezpečiť, že pri podávaní prihlášky bude poistenec komunikovať so zamestnancom zdravotnej poisťovne. U týchto zamestnancov sa predpokladá určitý stupeň odbornej spôsobilosti,“ vysvetľuje úrad a dodáva, že to by malo byť garanciou kvalifikovaných informácií potenciálnym poistencom.

Ako ďalej upozorňuje ÚDZS, každý je zodpovedný za to, čo podpisuje. Preto je dôležité dobre si prečítať všetko, čo je poistencovi predložené na podpis.

Úrad apeluje na poistencov, aby sa pri úvahe o zmene zdravotnej poisťovne nerozhodovali v časovej tiesni ani pod nátlakom.

Prihláška sa dá vziať späť

V prípade, ak si poistenec nie je vedomý, že prihlášku podal, úrad radí v prvom kroku kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený.

Ak nebude s vybavením svojej žiadosti spokojný, môže podať podnet na úrad alebo sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ak sa domnieva, že boli zneužité jeho osobné údaje.

Poistenec, ktorý podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, môže vziať späť prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.