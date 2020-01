Zelník stratifikáciu podporoval, jej neprijatie však nepovažuje za tragédiu

V zdravotníctve sa očakávali veľké zmeny v prvých dvoch rokoch vlády, predvolebný rok mal byť skôr na dolaďovanie. Práve preto sa napokon reforma nemocníc neudiala. Pre portál Webnoviny to uviedol predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS).

Pripustil, že medzi poslancami panovali určité obavy prameniace práve z toho, že stratifikácia prišla do parlamentu pár mesiacov pred voľbami.

„Myslím si, že to bol veľmi dobrý materiál. Mohli byť nejaké výhrady, ale niekde treba začať. Vláda ho nakoniec stiahla z rokovania parlamentu, ja to rešpektujem,“ povedal Zelník.

So stratifikáciou by sa malo pracovať ďalej

Podstatné však podľa neho je, že tento návrh je pripravený a môže sa s ním ďalej pracovať. Analýzy ministerstva zdravotníctva sú dobré a môžu slúžiť ako podklad pre ďalšiu prácu.

Zelník stratifikáciu podporoval, pretože si myslí, že organizačná štruktúra nemocníc pred rokom 2004 bola dobrá a treba sa k nej vrátiť. Išlo o rozdelenie nemocníc na 1. až 3. typ a špecializované ústavy.

„Zložité a menej časté výkony treba sústrediť do špecializovaných centier. Ja som nič nevymyslel, takto sa to robí všade vo svete a je to takto správne. To nemôže človek urobiť sám, to je tímová práca. Od internistov, anestéziológov, chirurgov, pracovníkov laboratórií, ktorí musia byť vysoko špecializovaní a na špičkovej úrovni,“ zdôraznil Zelník.

Toto sa podľa neho nedá vybudovať na miestach, kde sa také náročné výkony robia párkrát do roka.

Problémom rozpočtu sú nereálne ceny

Napriek stroskotaniu stratifikácie sa podľa Zelníka počas tohto volebného obdobia podarili niektoré dobré zákony, ako napríklad zmeny v liekovej politike, referencovanie cien, štart stredných zdravotníckych škôl, ktoré boli v úpadku, zavedenie praktických sestier, či dovzdelávanie sestier.

Spokojný však nie je s búraním skeletu na Rázsochách. Prekáža mu tiež rozpočet pre zdravotníctvo.

Rezort je totiž podľa neho dlhodobo podfinancovaný. „Nie je súlad medzi rozpočtom a rozsahom, ktorý má zdravotníctvo plniť,“ zdôraznil Zelník.

Jedným z problémov je cenotvorba. V súčasnosti nie je jasne dané, koľko sa za ktorý výkon, resp. liečbu má platiť. Situáciu v tomto nezlepší ani DRG, keďže podľa Zelníka sa pri aplikovaní rôznych koeficientov môže stať, že prídeme k rovnakej cene.

„Tie ceny musia byť reálne. Musíme premietnuť mzdové náklady, ceny materiálu, energií,“ vymenoval poslanec. Skutočnými cenami by sa podľa neho aj rozpočet pre zdravotníctvo zreálnil. Pomohlo by to aj zadlženým štátnym nemocniciam, v ktorých sa sústreďujú najzložitejšie a teda aj najdrahšie prípady.