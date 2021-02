Žena začala po transplantácii priberať, pričom darkyňa je obézna. Vedci si myslia, že to súvisí

Transplantácia stolice sa javí ako sľubná liečba rôznych gastrointestinálnych ochorení, najmä infekcie baktériami Clostridium difficile. Neustále hnačky, ktoré C. difficile spôsobuje, primäli istú ženu, aby túto liečbu vyskúšala.

Transplantácia jej síce pomohla zbaviť sa hnačiek, no lekárov zarazilo, že žena po tomto zákroku začala priberať. A to napriek tomu, že nikdy predtým s udržaním váhy nemala problém. O jej prípade informovali v časopise Open Forum Infectious Diseases.

Clostridium difficile

Clostridium difficile s produkciou toxínov je najčastejším pôvodcom nozokomiálnych, teda takzvaných nemocničných črevných infekcií. Kolitída vyvolaná C. difficile je infekčné ochorenie s rôznym stupňom závažnosti, ako uvádza odborný časopis Newslab.

Môže prebiehať ako obyčajné hnačkové ochorenie, ale tiež ako stav ohrozujúci život. Vzniká najčastejšie v súvislosti s liečbou širokospektrálnymi antibiotikami, ktoré eliminujú normálnu črevnú flóru. Prenáša sa pomocou spór fekálno-orálnou cestou.

Včasná diagnostika takejto infekcie je dôležitá nielen kvôli rýchlemu začatiu adekvátnej terapie, ale tiež z hľadiska protiepidemických opatrení zamedzujúcich ďalšiemu šíreniu spór v nemocničnom prostredí.

Transplantácia

Samotná transplantácia nepredstavuje priame zavedenie výkalov jednej osoby do druhej, ako by si to niekto mohol predstavovať. Darcovská stolica sa opláchne, napne a potom sa zavádza do recipienta, a to klystírom, endoskopiou alebo orálne vo forme tabliet.