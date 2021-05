Zhruba každý tretí nezaočkovaný či nezaregistrovaný senior by sa o očkovaní proti COVID-19 chcel poradiť

Takmer 30 percent nezaočkovaných a nezaregistrovaných seniorov by sa pri rozhodovaní o očkovaní proti COVID-19 radšej poradilo. Avšak o očkovaní proti COVID-19 sa so svojím všeobecným lekárom nerozpráva 68 percent respondentov. Z odpovedí vyplýva, že 63,5 percenta respondentov tento rozhovor vedie doma medzi najbližšími príbuznými.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre iniciatívu Kto pomôže Slovensku a Veda pomáha – Covid 19. V rámci reprezentatívneho prieskumu Očkovanie seniorov sa cez telefonické rozhovory zbierali od 22. do 26. apríla odpovede od 800 ľudí vo veku nad 60 rokov.

Prieskum poskytla Michaela Lukovičová zo spoločnosti Seesame. Ako doplnila, podľa prieskumu je zaočkovaných či registrovaných na očkovanie 67 percent ľudí nad 60 rokov.

Medzi krajmi v počte zaočkovaných vedie Bratislavský kraj, v ktorom vakcínu dostalo takmer 73 percent respondentov, pričom celoslovenský priemer sa pohybuje na úrovni 59 percent. Ďalšími „motivátormi“ pre seniorov by bola pomoc pri registrácii (27,8 percenta) a aj odvoz na očkovanie (22,8 percenta).

Očkovanie u svojho lekára

Lukovičová poukázala, že rozhodujúcim momentom je pre seniorov možnosť dať sa zaočkovať priamo u svojho všeobecného lekára. V prieskume to deklarovala viac ako polovica respondentov zo skupiny nezaočkovaných a neregistrovaných opýtaných.

„Názory respondentov poukazujú na kľúčovú úlohu všeobecného lekára, ktorý vie o chronických ochoreniach pacienta a vie mu pomôcť vyhodnotiť prínosy a riziká očkovania. Napriek tomu, že lekári hovoria, že vo všeobecnosti chronické ochorenie je dôvodom zaočkovať sa, seniori predsa len potrebujú konzultovať svoju špecifickú situáciu,“ objasnil Martin Šuster z Veda pomáha – COVID 19.

Podľa neho by pomohlo aj zapojenie všeobecných lekárov do procesu rozhodovania o očkovaní. Dodal, že chcú, aby kompetentné orgány hľadali spôsoby, ako to zabezpečiť.

Najsilnejší argument

Ako najsilnejší argument, ktorý presvedčí váhajúcich seniorov sa javí ochrana vakcínou voči ochoreniu COVID-19 a eliminácia jeho ťažkého priebehu. Lukovičová zároveň podotkla, že seniori potrebujú intenzívnu pomoc pri registrácii.

Vysvetlila, že v skupine nad 70 rokov takmer 80 percentám pomohli práve pri registrovaní príbuzní či iné okolie. U tých, ktorí stále nie sú očkovaní ani registrovaní, sú ich najväčšou bariérou iné závažné ochorenia a celková nedôvera k vakcínam. Najväčšiu dôveru prechovávajú seniori k vakcíne od spoločností Pfizer/Biontech.

Komunikácia o účinnosti

Michaela Benedigová z tímu Kto pomôže Slovensku konštatovala, že komunikácia o účinnosti a bezpečnosti vakcín sa deje najmä na sociálnych sieťach. Tie však ku skupine seniorov prenikajú podľa nej obmedzene alebo sprostredkovane.

„Preto by bolo treba pre zvýšenie dôvery vo vakcíny posilniť komunikáciu o potrebe, účinnosti a bezpečnosti vakcín prostredníctvom TV a tradičných médií. Z dát prieskumu vyplýva, že seniori zo všetkých médií najviac sledujú televízie. Pozerá ich až 88,3 percent opýtaných,“ ozrejmila.

Zároveň dodala, že rovnako dôležité je aj priblížiť očkovanie seniorom buď cez posilnené očkovacie tímy, alebo prístupnosťou očkovania v menších centrách.