Žilinská nemocnica uzatvorila dva z troch pandemických pavilónov a buduje novú COVID zónu

Priaznivý vývoj pandemickej situácie umožnil Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina uzatvoriť dve z troch pandemických oddelení a začať s prípravnými prácami na vytvorenie novej COVID zóny.

Desať pacientov potrebuje pľúcnu ventiláciu

Ako informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková, aktuálne je tu hospitalizovaných 48 pacientov s ochorením COVID-19, z ktorých 10 potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie.

Tri pandemické pavilóny doteraz fungovali v priestoroch urológie, na internom oddelení a v liečebni dlhodobo chorých, aktuálne je v prevádzke len prvý z nich.

„V budove liečebne dlhodobo chorých sme začali so stavebnými prácami. Vytvoríme tu individuálne prostredie pre pacientov s ochorením nového koronavírusu, kam presťahujeme covidový pavilón. Urológia sa tak bude môcť vrátiť späť do svojich priestorov a pokiaľ to epidemická a personálna situácia dovolí, uvoľnili by sme tým operatívu,“ poznamenal generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

Nevyhnutná investícia

Nová covidová časť bude pozostávať zo 42 lôžok, z nich šesť je určených pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu a šesť pre jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS).

„Momentálne realizujeme rozsiahle búracie práce a do všetkých izieb privádzame rozvody kyslíka. Stavebná časť, v rámci ktorej vybudujeme JIS a áristickú časť spĺňajúcu všetky odborné a technologické požiadavky, bude však náročnejšia. Veríme, že do leta sa nám podarí priestory dokončiť,“ uviedol vedúci oddelenia hospodárskych a stavebných činností FNsP Žilina Pavol Záň.

Predpokladaná hodnota projektu zahŕňajúceho stavebné práce vrátane elektroinštalácie, vzduchotechniky, rozvodov kyslíka a vybavenia je vo výške približne 400-tisíc eur.

„Je to rozsah, ktorý nezvládneme zrealizovať z našich vlastných zdrojov, preto intenzívne hľadáme možnosti, ako pokryť financie na túto nevyhnutnú investíciu,“ doplnil Stalmašek.