Zisk zdravotných poisťovní by sa mal od budúceho roka regulovať, ministerstvo zdravotníctva navrhuje aj ďalšie zmeny

Od začiatku budúceho roka by sa mala zaregulovať maximálna hodnota kladného hospodárskeho výsledku, ktorú si budú môcť akcionári zdravotnej poisťovne vyplatiť vo forme dividend.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Prípad poisťovne Dôvera

Podľa rezortu zdravotníctva sa tak nebudú odčerpávať zdroje verejného zdravotného poistenia mimo systém v miere vyššej, ako je primeraná odmena za správu verejných zdrojov a výkon zdravotného poistenia.

Potenciálna odmena, ktorú môže získať akcionár zdravotnej poisťovne vo forme dividendy, by pritom mala pokrývať náklady spojené s výkonom týchto činností a mala by byť motivujúca.

„Vzhľadom na to, že úroveň, na ktorej je záujem zaregulovať túto hodnotu, sa pohybuje na úrovni, v ktorej sa vyplácali dividendy aj v minulých obdobiach, nepredpokladá sa z tohto dôvodu mimoriadny príjem do rozpočtu verejného zdravotného poistenia,“ tvrdí rezort zdravotníctva.

Zaregulovanie maximálnej miery zisku má mať podľa ministerstva zdravotníctva len preventívny charakter, aby nemohli v budúcnosti nastať rovnaké prípady, ako bolo jednorazové vytvorenie a postupné vyplatenie zisku (z finančnej operácie) v spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. v roku 2009 v extrémne vysokej sume.

Zrušenie odpočítateľnej položky

Ministerstvo zdravotníctva tiež navrhuje zrušiť odvodovú odpočítateľnú položku. Tá sa zaviedla od roku 2015 ako nástroj na podporu nízkopríjmových zamestnancov, ktorých zárobok je vo výške minimálnej mzdy a mierne nad jej hodnotou.

Odpočítateľná položka bola koncipovaná ako pevná suma 380 eur. S rastom mzdy jej hodnota postupne klesala a pri dosiahnutí mesačnej mzdy 570 eur a viac sa už neuplatnila. V súčasnosti je hodnota mesačnej minimálnej mzdy na úrovni 646 eur.

„Zmysel odpočítateľnej položky v sume 380 eur, ktorá sa už neuplatňuje pri mzde 570 eur a viac ako nástroja na podporu nízkopríjmových skupín, v súčasnosti stratil význam,“ upozornilo ministerstvo zdravotníctva.

Špekulatívne zamestnávanie

Novelou zákona sa má tiež zaviesť minimálny mesačný vymeriavací základ pre zamestnanca. Zamestnancovi totiž v súčasnosti postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku.

„Kvôli tomuto nedostatku nastáva špekulatívne uzatváranie pracovných pomerov, tieto osoby platia mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a majú zabezpečené verejné zdravotné poistenie,“ zdôvodňuje rezort.

Ak by pritom takíto zamestnanci nemali žiaden úväzok a boli by dobrovoľne nezamestnaní, vznikla by im povinnosť platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu, čo je pre rok 2022 suma 79,31 eura.

Minimálny odvod poistného pre zamestnanca by mal byť na úrovni odvodu z minimálnej mesačnej mzdy, pričom ak by vypočítaný odvod nedosiahol túto výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.