Zistili, ako dlho môže koronavírus prežiť na mobilnom telefóne. Výsledok vedcov prekvapil

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 môže zostať na povrchoch ako bankovky, obrazovky telefónov alebo oceľ infekčný až 28 dní, informovali podľa portálu BBC austrálski vedci.

Zistenia austrálskej národnej výskumnej agentúry (CSIRO) naznačujú, že vírus SARS-CoV-2 dokáže prežiť dlhšie, ako sa predpokladalo. Svoj výskum však uskutočnili v tme, pričom už je dokázané, že UV žiarenie dokáže vírus zabiť.

Zriedkavejší spôsob prenosu

Koronavírus sa prenáša najmä, keď nakazení ľudia kašlú, kýchajú alebo rozprávajú a niektorí experti spochybňujú tvrdenia, že by hrozbu mohol v skutočnosti predstavovať aj prenos prostredníctvom povrchov.

Existujú pritom dôkazy, že sa vírus dokáže prenášať prostredníctvom čiastočiek držiacich sa vo vzduchu a tiež je možné sa nakaziť dotykom kontaminovaného povrchu, uvádza americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Tento spôsob prenosu je však omnoho zriedkavejší.

Na hladkých povrchoch vírus prežíva dlhšie

Predchádzajúce laboratórne testy ukázali, že vírus SARS-CoV-2 dokáže prežiť do dvoch až troch dní na bankovkách a skle a do šiestich dní na plastoch a oceli, no výsledky sa rôznia.

Vedci z CSIRO však zistili, že vírus je nesmierne silný a na hladkých povrchoch, ako sú obrazovky mobilných telefónov alebo papierové a plastové bankovky, dokáže prežiť až 28 dní.

Pri vyšších teplotách rýchlejšie hynie

Toto platí pri teplote 20 stupňov Celzia, čo je zhruba izbová teplota, a v tme. Pre porovnanie, vírus chrípky v rovnakých podmienkach prežije 17 dní.

Štúdia, ktorej výsledky publikovali v odbornom časopise Virology Journal, tiež ukázala, že SARS-CoV-2 prežije kratšie pri vyšších teplotách ako v chlade. Na niektorých povrchoch prestal byť pri teplote 40 stupňov Celzia nákazlivý do 24 hodín.

Dlhšie pritom vydržal na hladkých, neporéznych povrchoch, ako na poréznych materiáloch ako je napríklad textil, ktorý neudržal infekčný vírus dlhšie ako 14 dní.

Diskutabilné výsledky

Viacerí odborníci však štúdiu austrálskych vedcov kritizujú, pretože podľa sú použité laboratórne podmienky veľmi vzdialené od reálneho sveta.

Profesor Ron Eccles, napríklad, podľa BBC vedcov obvinil, že vyvolávajú zbytočný strach, pretože vírusy sa na povrchy prenášajú prostredníctvom hlienov pri kašli a kýchaní a špinavými prstami, no vedci v tejto štúdii nepoužili na prenos ľudský hlien, ktorý predstavuje pre vírusy nepriateľské prostredie, lebo obsahuje biele krvinky produkujúce enzýmy, ktoré ničia vírusy.

„Podľa môjho názoru prežijú infekčné vírusy v hliene na povrchu hodiny, nie dni,“ skonštatoval.

Iní vedci síce pripúšťajú, že Austrálčania robili testy v umelom, pre vírus priaznivom, prostredí, no trvajú na tom, že ich zistenia zdôrazňujú potrebu umývania rúk, pravidelného čistenia povrchov a tiež vyhýbania sa dotýkania tváre v záujme zníženia rizika infekcie.