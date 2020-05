Zmena červených krviniek môže byť prvým varovným príznakom rakoviny. Odhalí ju bežný test

Na rakovinu v tele by mohla poukazovať prítomnosť neobyčajne malých červených krviniek v krvi. Naznačuje to nová štúdia, ktorá vyšla v odbornom časopise British Journal of General Practice.

Štúdiu zaoberajúcu sa vzťahom mikrocytózy, stavu, keď sú červené krvinky menšie ako normálne, a rakoviny viedla študentka lekárskych vied na University of Exeter Rhain Hopkins v spolupráci s popredným tímom vedcov, uvádza Sciencedaily.com.

V rámci nej výskumníci analyzovali dáta o viac ako 12-tisíc britských pacientoch s mikrocytózou starších ako 40 rokov. Zistili pritom, že u mužov s malými červenými krvinkami predstavovalo riziko rakoviny 6,2 percenta a u žien 2,7 percenta. Pre porovnanie u ľudí, ktorí nemali mikrocytózu, to bolo 2,7 percenta v prípade mužov a 1,4 percenta u žien.

Vedci skúmali dáta z databázy Clinical Practice Research Datalink, ktoré sa týkali dovedna 12 289 pacientov. Ako zistili, u 497 z nich sa v priebehu roka vyvinula rakovina.

Nový rizikový marker

„Identifikácia rizikových markerov, ako je napríklad mikrocytóza, ktoré sú dôležité pre celý rad rakovín, by mohla mať naozajstný vplyv na primárnu zdravotnú starostlivosť,“ vyjadrila sa Hopkins.

Podľa profesora Willieho Hamiltona z University of Exeter, ktorý dozeral na výskum, je síce riziko rakoviny u pacientov s mikrocytózou „stále nízke“, no výsledky štúdie poukazujú na potrebu ďalšieho výskumu rakoviny.

Každý tretí pacient má nejednoznačné príznaky

„U dvoch z troch pacientov s rakovinou je identifikácia možnosti ochorenia celkom jednoduchá. U ostatného tretieho sú symptómy často neurčité a jasne neukazujú na rakovinu. Pri týchto pacientoch musia všeobecní lekári využiť viac nepatrné oporné body, aby rozoznali, či majú rakovinu. Malé červené krvinky sa už dlho uznávajú pri rakovine hrubého čreva, no táto štúdia ukazuje, že sú oveľa všeobecnejším vodidlom, ktoré upozorňuje lekárov na malú možnosť jedného z niekoľkých možných druhov rakoviny,“ vysvetlil vedec.

Kolorektálny karcinóm a nedostatok železa

Mikrocytóza súvisí s nedostatkom železa a s genetickými podmienkami, ktoré ovplyvňujú hemoglobín v krvi. Nedostatok železa je faktorom niektorých druhov rakoviny, najmä kolorektálneho karcinómu. Mikrocytóza sa dá ľahko zistiť bežným krvným testom.