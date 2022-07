Zmenu zdravotnej poisťovne chce urobiť desatina poistencov, VšZP jej silná zbraň zdá sa nepomáha

Poistenec môže zmeniť zdravotnú poisťovňu do konca septembra. Necelé štyri mesiace pred týmto termínom vyjadrilo úmysel zmeniť zdravotnú poisťovňu 10 percent Slovákov a Sloveniek.

Odísť plánujú najčastejšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Najviac nových klientov by mohla získať poisťovňa Dôvera. Vyplýva to z tlačovej správy agentúry NMS Market Research Slovakia o výsledkoch prieskumu.

Ako ďalej uvádza agentúra, zdravotnú poisťovňu chcú meniť častejšie muži než ženy, ľudia vo veku od 25 do 34 rokov či obyvatelia Banskobystrického kraja. Pri vekových kategóriách nad 45 rokov sa častejšie vyskytuje váhavý postoj, či zdravotnú poisťovňu zmeniť, alebo nie.

Do Dôvery chce ísť najviac ľudí

Najviac respondentov, ktorí by chceli tento rok zmeniť poisťovňu, by prešlo do Dôvery. Klientmi poisťovne Dôvera by sa chcelo stať 35 percent, poisťovne Union 24 percent, Všeobecnej zdravotnej poisťovne 17 percent z oslovených ľudí, ktorí sa chcú prepoistiť. Zostávajúcich 24 percent ešte nie je rozhodnutých.

„Aktuálni poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí plánujú zmenu poisťovne, vo viac ako polovici prípadov uvažujú o Dôvere,“ informuje agentúra.

Zaujmú aj benefity a výhody

Klienti si najviac pochvaľujú, ak ich zdravotná poisťovňa má širokú sieť zmluvných lekárov a príspevok na zuby.

„Ženy prirodzene zaujímajú častejšie benefity, ktoré si môžu uplatniť pri ošetrení všetkých členov rodiny, teda príspevky na zubné ošetrenie, na okuliare či na doplnky pre deti. Staršie generácia zas na benefity až tak nepozerajú. Prioritou je, aby poisťovňa mala širokú sieť zmluvných lekárov. U najmladších zas poisťovne zabodujú predovšetkým zľavami,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS Market Research Slovakia.

„Práve široká sieť zmluvných lekárov je silnou zbraňou Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V ostatných výhodách a benefitoch pre poistencov, ktoré si pochvaľujú, ju výrazne porážajú zvyšné dve súkromné poisťovne,“ vyhodnotila agentúra.

Zber dát prebiehal od 3. do 7. mája 2022. Prieskumu sa zúčastnilo tisíc respondentov vo veku nad 18 rokov. Vzorka kopírovala zloženie populácie Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, kraja a veľkosti miesta bydliska.