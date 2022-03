Zníženú dávku vakcíny proti COVID-19 od Moderny by mohli dostať aj najmenšie deti, štúdia preukázala účinnosť

Vakcína proti COVID-19 americkej farmaceutickej spoločnosti Moderna je účinná aj u bábätiek, batoliat a predškolákov. V stredu o tom informovala samotná firma s tým, že ak by regulačné úrady súhlasili, mohlo by to znamenať, že od leta by mohli začať očkovať aj najmenšie deti.

Moderna plánuje v nadchádzajúcich týždňoch požiadať regulačné úrady v USA a Európe o schválenie použitia jej nízkodávkovej vakcíny vo dvoch dávkach pre deti do šesť rokov.

18 miliónov detí nevedia zaočkovať

Spoločnosť tiež požiada o schválenie vakcín s väčšou dávkou pre staršie deti a tínedžerov v Spojených štátoch.

Agentúra AP v tejto súvislosti pripomína, že 18 miliónov detí do päť rokov v USA predstavuje jedinú vekovú skupinu, ktorá zatiaľ nemôže dostať vakcínu. Konkurenčná firma Pfizer v súčasnosti ponúka detské vakcíny pre školákov a plné dávky pre 12-ročných a starších.

Pfizer testuje aj menšie dávky pre deti do päť rokov, no po tom, ako sa dve dávky vakcíny ukázali ako nedostatočne účinné, musel štúdiu rozšíriť o tretiu dávku. Výsledky tohto výskumu by mali zverejniť začiatkom apríla.

Moderna informovala, že pre deti do šesť rokov dobre fungovala štvrtina dávky, akú podávajú dospelým. Do štúdie sa zapojilo asi 6 900 detí.

Dve dávky posilnili protilátky

Prvotné dáta ukazujú, že po dvoch takýchto dávkach sa u detí vytvorila hladina protilátok, ktorá bola rovnako silná ako u mladých dospelých po dvoch bežných dávkach, uviedla spoločnosť v tlačovej správe. Očkovacie látky však boli menej účinné proti variantu omikron koronavírusu.

Vakcíny proti COVID-19 všeobecne nebránia infekcii variantom omikron tak dobre ako v prípade predchádzajúcich variantov, stále však predstavujú silnú ochranu proti vážnemu priebehu ochorenia.

V prípade dospelých sa ako kľúčové v boji proti omikronu potvrdili posilňujúce dávky a Moderna v súčasnosti podľa agentúry AP testuje posilňujúce dávky aj pre deti.

Znížené dávky sú podľa Moderny bezpečné a najčastejšími vedľajšími účinkami boli mierne zvýšené teploty, podobne ako v prípade iných bežne používaných detských vakcín.