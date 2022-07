Ľudia vo veku 60 až 79 rokov by mali dostať druhú posilňovaciu dávku vakcíny proti COVID-19, vyzýva Únia

Európska únia považuje za „kritické“, aby úrady v 27-člennom bloku zvážili podanie druhej posilňovacej dávky vakcíny proti koronavírusu ľuďom od 60 do 79 rokov a iným zraniteľným osobám.

Kontinent zasiahla nová vlna pandémie, pričom stúpajú počty nakazených i hospitalizovaných.

„V čase, keď vstupujeme do letného obdobia, vyzývam všetkých, aby sa čo najskôr dali zaočkovať a posilniť. Nemôžeme strácať čas,“ povedala eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska lieková agentúra (EMA) informovali, že druhú posilňovaciu dávku možno podať najskôr štyri mesiace po prvej.

„Vzhľadom na to, že v Európe v súčasnosti trvá nová vlna so zvyšujúcim sa počtom hospitalizácií a osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti, je dôležité, aby orgány verejného zdravotníctva teraz zvažovali podanie druhej posilňovacej dávky ľuďom vo veku od 60 do 79 rokov, ako aj zraniteľným osobám v akomkoľvek veku,“ uviedli agentúry vo vyhlásení.