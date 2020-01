Zubní lekári majú mať plný prístup k národným a európskym zdravotným záznamom pacientov. Ako agentúru SITA informovala špecialistka externej komunikácie Slovenskej komory zubných lekárov Lujza Hanová, v súčasnosti sa zubní lekári nedostanú k všeobecným údajom pacienta.

Prístup majú tak len k údajom epreskripcie. čiže aké lieky pacienti užívajú v rámci ereceptu, prípadné interakcie a alergie.

Pre zubných lekárov je však dôležité, aby sa dostali do celej zubnej karty pacienta, čo dnes zatiaľ nie je možné. Ako príklad uviedla Hanová situáciu, kedy bol pacient v jeden deň u zubného lekára, ktorý mu zaplomboval zub a na ďalší deň ide napríklad k čeľustnému ortopédovi. Ten však tento zubnolekársky výkon v eZdraví nevidí.

Zubní lekári do dokumentácie zapisovať môžu, údaje však nevidia

Lekári sa síce dostanú do dokumentácie, ale len k údajom o liekoch. „Výpis z dokumentácie pacienta je možný na vyžiadanie si cez Národný zdravotnícky systém. Zubní lekári zapisujú výkony, ktoré pacientovi vykonali, ale druhí zubní lekári ich nevedia zdieľať,“ uviedla Hanová.

Slovenská komora zubných lekárov ako stály člen Rady európskych zubných lekárov (CED) prijala na zasadnutí pracovnej skupiny CED pre eHealth koncom roka 2019 v Bruseli odporúčania o súbore zubno-lekárskych údajov a prístupe k zdravotným záznamom pacienta v európskom elektronickom zdravotníctve.

„Najdôležitejší bod programu zasadnutia bolo vypracovanie návrhu prístupu k medicínskym údajom a stanovenie minimálneho súboru zubno-lekárskych dát, ktoré budú prístupné v elektronickom zdravotníctve zubným lekárom pri ošetrovaní cudzincov z iných štátov EÚ. Podarilo sa nám do prvotného konceptu zapracovať okrem všeobecných zdravotných anamnestických dát, ako napríklad chronické choroby, infekčné ochorenia, alergie, lieky a iné aj bitewingové a OPG snímky a hlavne najprv úplne chýbajúci celkový stav chrupu a nastaviť ich ako prioritné prvky,“ informoval člen Rady Slovenskej komory zubných lekárov a člen Pracovnej skupiny Rady európskych zubných lekárov pre eHealth Peter Kukolík.

Rada európskych zubných lekárov odporúča efektívnejšie zdieľanie informácií

CED sa domnieva, že je potrebné efektívnejšie zdieľať informácie medzi profesiami, aby sa pacientom poskytovala optimálna starostlivosť. Zdôrazňuje tiež význam dodržiavania všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov pri spracovávaní osobných údajov jednotlivcov v EÚ.

Je podľa CED nevyhnutné zvýšiť včasné odhalenie potenciálneho karcinómu dutiny ústnej prostredníctvom zvyšovania informovanosti a výmeny informácií medzi lekármi, pacientmi a verejnosťou.

Prístup k informáciám o zdraví by mal byť poskytnutý všetkým zdravotníckym pracovníkom, či už sú súčasťou verejného zdravotného systému alebo nie.

Zubno-lekárske záznamy by mali byť predmetom cezhraničnej výmeny

Po vypracovaní európskeho zdravotného záznamu pacienta CED odporúča, aby sa do cezhraničnej výmeny zdravotníckych informácií zahrnul aj súbor zubno-lekárskych údajov. Mohlo by to odstrániť zbytočnú duplikáciu diagnostických testov a postupov.

To by prinieslo okamžité úspory v systéme zdravotnej starostlivosti. Zabránilo by to aj nadmernému vystaveniu pacienta ionizačnému žiareniu.

Zubno-lekárske záznamy zohrávajú tiež významnú úlohu pri identifikácii obetí vyšetrovania trestných činov, hromadných katastrof a v iných situáciách, keď nie je možná vizuálna identifikácia obete.

CED popísala súbor základných údajov týkajúcich sa ústneho zdravia a klasifikovala ich v závislosti od ich relevantnosti. Vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby to vzali do úvahy pri tvorbe balíku s informáciami o zdraví pacienta pre cezhraničnú výmenu zdravotníckych dát.

Zároveň CED požaduje súbor základných zubno-lekárskych údajov zahrnúť do zdravotných záznamov všetkých pacientov v Európskej únii.