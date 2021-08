Zvolenskej nemocnici hrozí preradenie na nižšiu úroveň, so zmenou nesúhlasí šesť miest

Možné preradenie Nemocnice Zvolen medzi komunitné, tak, ako to predpokladá zámer optimalizácie siete nemocníc z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, by ohrozilo zdravotnú starostlivosť v regióne. Tieto obavy po spoločnom rokovaní v stredu vyjadrili primátori a primátorky Zvolena, Sliača, Detvy, Hriňovej, Krupiny a Dudiniec.

Nové postavenie nemocnice by ju radilo v zásade medzi doliečovacie zariadenia. Zanikli by oddelenia interné, neurologické, chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, lôžkové v rámci oddelenia anestéziológie a internej medicíny i detské oddelenie. Otáznou by tak v konečnom dôsledku ostala aj samotná existencia úplne nového urgentného príjmu.

„Medializované informácie o poklese postavenia zvolenskej nemocnice doposiaľ nikto nevyvrátil. S mlčaním kompetentných ešte viac vzrastajú obavy. Naši obyvatelia sa čoraz častejšie pýtajú, kto ich ošetrí, ak zvolenská nemocnica príde o svoje postavenie. Veríme, že odpovede na túto otázku nebudeme musieť hľadať. Vôbec si nevieme predstaviť adekvátnu náhradu za našu nemocnicu,“ uviedla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.

Neurčitá odpoveď od ministerstva

Téma sa pred niekoľkými týždňami dostala aj na rokovanie regionálneho Združenia miest a obcí Slovenska. Na otázky smerované ministerstvu zdravotníctva však primátori a starostovia dostali iba neurčitú odpoveď.

Napríklad Krupinčania a dokonca i Dudinčania hľadajú zdravotnú starostlivosť práve vo Zvolene. Pri akútnych stavoch ich prevážajú v prvom rade do zvolenskej nemocnice, ktorá je dobre vybavená a je bližšie ako banskobystrická.

V urgentných prípadoch môžu rozhodovať sekundy. Zvolenská nemocnica v posledných rokoch výrazne investuje do zlepšenia poskytovaných služieb pre pacientov. Primátori Krupiny a Dudiniec si nevedia predstaviť, že by ich prestala ponúkať.

Obavy z liečenia infikovaných

Všetci šéfovia samospráv sa zhodli aj na tom, že veľkou pomocou pre celú oblasť bola hospitalizácia 1 200 pacientov s ochorením COVID-19.

„Hovorí sa o tretej vlne a nik nevie, koľko ich ešte bude. Ak sa zvolenská nemocnica stane len zariadením akejsi „B“ kategórie, kto bude liečiť množstvo covidových pacientov a nielen z nášho regiónu,“ pýta sa primátor Detvy Ján Šufliarský.

Tisícky pôrodov a operácií

Vo zvolenskej nemocnici sa ročne uskutoční 1 200 pôrodov a 3 500 operácií, z ktorých až polovica patrí medzi akútne. Ročne je tu hospitalizovaných viac ako 15-tisíc pacientov. Zvolenská nemocnica má viac ako 700 zamestnancov.

Podľa vyjadrení riaditeľky zvolenskej nemocnice Ľudmily Veselej by nemocnica mala v septembri otvoriť celý nový trakt, kde budú uskutočňované vyšetrenia prostredníctvom magnetickej rezonancie. Starostovia a primátori sa spoliehajú aj na prísľub zlepšenia starostlivosti pre onkologických pacientov z regiónu.

Čakajú na reakciu ministerstva

Ak by však nemocnica bola zaradená medzi komunitné, aj táto nádej pre ľudí z regiónu by bola ohrozená.

„Podporujeme racionalizáciu zdravotníctva. Sami vnímame, že jeho stav nie je dlhodobo udržateľný. Racionalizácia však podľa nášho názoru musí mať v prvom rade na zreteli dostupnosť a kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti. Práve preto veríme, že medializované informácie o zmene postavenia zvolenskej nemocnice sa nezakladajú na pravde a budú predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva vyvrátené,“ uvádza sa v stanovisku primátorky a primátorov spádovej oblasti.