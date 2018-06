Vznikol FC Košice, do piatich rokov chce byť prvoligový a bude spolupracovať s West Ham United

KOŠICE 22. júna (WebNoviny.sk) – V košickom futbale by mohlo svitať na lepšie časy. V metropole východu vznikol nový klub FC Košice, ktorý by sa chcel v budúcnosti dostať do najvyššej slovenskej súťaže.

Nový subjekt vznikol fúziou FK Barca a TJ FK Vyšné Opátske, vo štvrtok ju „odklepol“ výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu.

Nová éra

„V Košiciach sa začína nová éra. Máme veľké ambície, v horizonte piatich rokov by sme chceli hrať prvú ligu a tiež chceme vybudovať mládežnícku základňu,“ uviedol pre denník Šport Dušan Trnka, predseda predstavenstva a prezident klubu FC Košice, ktorý bude v nadchádzajúcej sezóne 2018/2019 pod vedením trénera Miroslava Soviča účinkovať v III. lige – skupina Východ.

Jeho domovským stánkom bude štadión Lokomotívy v košickom Čermeli. Dorastenci budú hrávať vo Vyšnom Opátskom a žiaci s prípravkami v Barci.

Akadémia West Ham United

FC Košice nie je nástupníckym klubom FC VSS Košice. „Tri písmená VSS zostali v logu z dôvodu, že si to žiadali fanúšikovia, rodičia a deti. Nie sú odkazom na zašlú slávu predchádzajúcich klubov, ale znamenajú: Všetci spolu silnejší,“ vysvetlil pre piatkové vydanie denníka Šport Trnka.

FC Košice bude najmä na mládežníckej úrovni spolupracovať s anglickým klubom West Ham United. „Veľmi vážne rokujeme so šéfom akadémie West Hamu Terrym Westleym. Je naklonený spolupráci, potrebujeme ešte dohodnúť systém a parametre tejto spolupráce. Od 1. augusta bude akadémiu viesť anglický tréner, ktorý bude fyzicky v Košiciach, bude tu žiť a pracovať. Metodika zahraničného futbalu je pre nás prioritou. Bude to úplne nová éra budovania mládežníckeho futbalu. Veríme, že sa neskôr prejaví tým, že chlapci budú použiteľní vo vyšších súťažiach a budú žiadaní na futbalovom trhu,“ prezradil v rozhovore pre profutbal.sk Dušan Trnka.