Vzťah strany Most-Híd a Smeru-SD je podľa Bugára na bode mrazu

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Vzťah strany Most-Híd a Smeru-SD je podľa Bélu Bugára na bode mrazu. Ako povedal novinárom, zajtra alebo pozajtra to môže byť inak.

Most-Híd nehlasoval s opozíciou

Podľa neho predseda Smeru Robert Fico nebol na koaličných rokovaniach. „Mal prísť v stredu, a neprišiel. Mal prísť dnes ráno (v piatok, pozn. SITA), a neprišiel,“ povedal Bugár s tým, že pre Most je voľba hodnotová vec. „S týmto nekšeftujeme,“ uviedol.

Podľa Bugára Most nehlasoval za kandidátov spolu s opozíciou, pretože by išlo o vážne porušenie Koaličnej zmluvy.

„Ak proti vôli koaličného partnera hlasujete s opozíciou, je to vážne porušenie zmluvy a je to pád vlády,“ konštatoval. Podľa neho nie je možné zákonom predĺžiť mandát končiacim sudcom ústavného súdu, pretože tí končia tento týždeň a zákon by bol účinný až od budúceho týždňa.

Smeráci zablokovali voľbu

Most-Híd sa snažil pri voľbe nájsť ľudí, ktorým verí. „Hľadali sme najlepšie možné riešenie. Kompromis, ktorý zabezpečí funkčnosť ústavného súdu. Keby sme zvolili šiestich, prezident troch vymenuje a ústavný súd by bol funkčný. Dohodli sme sa na šiestich menách. Smer avizoval, že má problém, preto sa posunulo hlasovanie,“ vysvetlil.

Poslanci Smeru podľa Bugára fakticky zablokovali voľbu. „My a Slovenská národná strana sme volili šesť kandidátov, na ktorých sme sa dohodli. Nerozumiem tomu. Nie je zodpovedné takto zablokovať ústavný súd. My sme urobili maximum pre to, aby bol funkčný. Musíme počkať do konca marca, kým sa začne ďalšia schôdza parlamentu. Súd nebude dva mesiace uznášaniaschopný. Je to zlá správa. Je to zodpovednosť koaličného partnera,“ zdôraznil Bugár, podľa ktorého teraz musia presvedčiť koaličného partnera, aby zvolili nielen šiestich, ale všetkých 18 kandidátov.