Vzťahy medzi Gréckom a Ruskom sa pre vzájomné vyhostenia diplomatov vyostrujú

ATÉNY 10. augusta (WebNoviny.sk) – Vzťahy medzi Gréckom a Ruskom, ktoré boli donedávna v porovnaní so vzťahmi medzi Moskvou a inými západnými krajinami skôr priateľské, sa v posledných týždňoch stále viac zhoršujú.

Grécke ministerstvo zahraničných vecí sa v piatok ostro ohradilo proti vyhosteniu dvoch gréckych diplomatov z Ruska, ktorým Moskva reagovala na nedávne vyhostenie dvoch Rusov z Grécka.

Svojvoľné a pomstou motivované rozhodnutie

Grécky rezort diplomacie tvrdí, že na rozdiel od gréckej strany, ktorá mala proti vyhosteným Rusom veľmi vážne dôkazy, Rusko na vyhostených Grékov nemá vôbec nič a ide zo strany Moskvy len o odplatu.

„Rozhodnutie ruského ministerstva zahraničia nebolo založené na dôkazoch tak, ako tomu bolo na gréckej strane,“ uvádza sa vo vyhlásení gréckeho ministerstva. Ruské rozhodnutie bolo podľa Grékov „svojvoľné a motivované pomstou“.

Gréci naopak vyhostili Rusov na základe „veľmi špecifických dôkazov o ich ilegálnej a neobvyklej aktivite“, uvádzajú Atény.

„Chceme pripomenúť naším ruským priateľom, že žiadna krajina na svete by netolerovala snahu a) podplácať predstaviteľov štátu, b) podrývať jeho zahraničnú politiku a c) miešať sa do vnútorných záležitostí krajiny,“ píše sa vo vyhlásení gréckeho ministerstva zahraničia.

Prekazenie dohody o novom názve Macedónska

Dvaja Rusi vyhostení Aténami sa mali podieľať na snahách ruských tajných služieb prekaziť dohodu medzi Macedónskom a Gréckom a novom názve Macedónska.

Po dlhých rokoch, kedy medzi oboma krajinami v tejto súvislosti panovalo otvorené nepriateľstvo, sa Atény a Skopje dohodli na tom, že novým názvom Macedónska bude Republika Severné Macedónsko. Dohoda o novom názve tejto krajine otvára dvere do NATO, čo je práve dôvod ruského odporu proti nej.